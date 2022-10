Contro l'inflazione Lukashenko 'abolisce' il caro vita: "Vietato alzare i prezzi"

La crisi energetica scatenata dalla guerra in Ucraina ha causato un'inflazione praticamente in tutti i paesi del mondo. E per frenarla il presidente della Bielorussia Alexander Lukashenko ha deciso di vietare per legge qualsiasi aumento di prezzi nel paese, che è il principale alleato della Russia Di Vladimir Putin.

Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha ordinato giovedì un divieto di aumento dei prezzi per frenare l'impennata dell'inflazione nell'ex repubblica sovietica, alleata della Russia. "Da oggi è vietato aumentare i prezzi di qualsiasi cosa. Vietato!", ha detto il leader 68enne, durante una riunione di governo, come riportato dal servizio stampa presidenziale. "Non da domani, ma da oggi, in modo che nessuno possa gonfiare i prezzi in giornata", ha tuonato.

"I prezzi oggi sono esorbitanti, sono alle stelle. Non devono salire più, da nessuna parte", ha aggiunto il presidente, che governa col pugno duro la Bielorussia dal 1994 e ha represso con la forza un movimento di protesta nato dopo le elezioni del 2020, accusate dalla sua opposizione e dall'Occidente di essere state palesemente truccate. Come riporta la France Presse, Lukashenko non ha spiegato però come verrà applicato il divieto, dicendo solo che "ministri e governatori" avrebbero potuto autorizzare "eccezioni". L'inflazione in Bielorussia, un Paese in cui gran parte dell'economia rimane sotto il controllo dello Stato dalla caduta dell'Unione sovietica, ha raggiunto il 17,9% su base annua nel mese di agosto, secondo le statistiche ufficiali.

"I prezzi della carne, dei prodotti caseari e del pollame sono in aumento. Negli ultimi giorni a Minsk c'è stata una carenza di uova", ha dichiarato Lukashenko, che durante l'era sovietica gestiva un'azienda agricola collettiva. Il leader ha anche minacciato gli imprenditori della nazione a cui ha intimato di "non lasciare che chiuda nessun negozio, nessun club, nessun ristorante", altrimenti “ne risponderete voi!", ha affermato. Il presidente ha accusato le "sconsiderate sanzioni occidentali", adottate contro Minsk e Mosca dopo l'attacco del Cremlino in Ucraina, di essere la causa dell'inflazione.

