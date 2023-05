Lukashenko assente alla cerimonia nazionale, voci su una probabile malattia

Il presidente bielorusso, Alexander Lukashenko, non ha partecipato ieri a Minsk alle cerimonie per la Festa della Bandiera. È la prima volta in 29 anni che accade, e questo ha alimentato speculazioni sui suoi problemi di salute. Il 68enne è stato rappresentato dal capo del governo, Roman Golovchenko, anche se durante l'evento è stato letto il suo messaggio di congratulazioni al Paese. Da giorni la televisione di Stato non trasmette immagini attuali di Lukashenko.

Spesso definito l'ultimo dittatore d'Europa, il presidente bielorusso non ha partecipato alla parata militare del 9 maggio a Mosca con cui si celebra la vittoria sovietica sulla Germania nazista, lasciando la cerimonia probabilmente per problemi di salute. Il politico dell'opposizione Pavel Latushko, che vive in esilio in Europa, ieri ha dichiarato che l'uomo "ovviamente è molto malato". Secondo l'organo di informazione dell'opposizione Euroradio, il presidente sarebbe stato portato sabato in una clinica d'élite di Minsk. Una pubblicazione online russa, Podyom, ha citato invece un membro anziano della Duma, Konstantin Zatulin, che ha sostenuto che Lukashenko "si è semplicemente ammalato e probabilmente ha bisogno di riposo".

Anche il quotidiano russo Kommersant ha pubblicato un articolo sulla salute di Lukashenko, citando Zatulin e i media bielorussi di opposizione. I media russi pubblicano raramente notizie sulla salute dei leader della Russia o dei suoi vicini alleati. Lukashenko, 68 anni, guida la Bielorussia dal 1994 col pugno duro, reprimendo le proteste mentre i tribunali hanno chiuso i media dissidenti e imposto lunghe pene detentive agli oppositori, molti dei quali sono fuggiti dal Paese. Lukashenko ha un alleato chiave nel leader del Cremlino, Vladimir Putin, e l'anno scorso ha permesso che il territorio della Bielorussia fosse usato per lanciare una parte dell'invasione russa dell'Ucraina, che Mosca definisce "operazione speciale".

"Ci sono molte voci sulla salute del dottor Lukashenko. Per noi, significa una sola cosa: dovremmo essere pronti per qualunque scenario", ha affermato Svetlana Tikhanovskaja, ex candidata di opposizione alla presidenza in Bielorussia. "Abbiamo bisogno di una comunità internazionale che sia proattiva e rapida", ha aggiunto la politica, fuggita dal Paese dopo aver denunciato brogli alle ultime presidenziali, nell'agosto 2020, che avevano confermato Lukashenko.