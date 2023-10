Lukashenko prova a fare il mediatore nella guerra in Ucraina: "Sediamoci a negoziare"

Russia e Ucraina sono bloccate in una situazione di "grave stallo" e le due parti devono sedersi e negoziare la fine del conflitto. È questo l'invito del presidente bielorusso Alexander Lukashenko, alleato del russo Vladimir Putin, al 600esimo giorno di guerra in Ucraina. "Ci sono abbastanza problemi da entrambe le parti e in generale la situazione è ora di grave stallo: nessuno può fare nulla per rafforzare o far avanzare la propria posizione", ha detto Lukashenko.

Il presidente bielorusso, che ha fornito il territorio del suo Paese come trampolino di lancio per l'invasione su vasta scala dell'Ucraina da parte di Putin nel 2022, ha affermato che le richieste dell'Ucraina alla Russia di lasciare il suo territorio devono essere risolte al tavolo dei negoziati, senza causare vittime. "Sono lì testa a testa, trincerati. La gente sta morendo. Dobbiamo sederci al tavolo dei negoziati e trovare un accordo", ha aggiunto il leader bielorusso, che nella giornata di ieri, 28 ottobre, ha incontrato il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov a Minsk. Un incontro che ha permesso al presidente bielorusso di avanzare l'intenzione di avere presto una conversazione telefonica con il suo omologo russo Putin.

Sul campo di battaglia la situazione è preoccupante. Il bilancio dei soldati russi uccisi in Ucraina dall'inizio del conflitto ha sfiorato ieri la soglia dei 300mila, stando a quanto scritto su Facebook dallo stato maggiore delle Forze armate di Kiev. Dal 24 febbraio 2022, giorno in cui la Russia ha invaso l'Ucraina, Mosca ha perso 299.080 militari, di cui 660 nella giornata di ieri. Inoltre, secondo il rapporto dell'esercito, le truppe ucraine hanno distrutto finora 5.175 carri armati nemici, 7.188 sistemi di artiglieria, 558 sistemi di difesa aerea, 320 aerei, 324 elicotteri, 5.399 droni, 1.544 missili da crociera, 20 tra navi e imbarcazioni e un sottomarino.

Dal 10 ottobre, giorno in cui è iniziata l'offensiva russa nei pressi di Avdiivka, Mosca ha perso più di 6.500 soldati. Secondo il portavoce delle forze di difesa di Tauride, Alexander Shtupun, Kiev ha anche distrutto 100 carri armati e quasi 250 unità di altri veicoli corazzati nemici nello stesso settore. Solo nell'ultimo giorno, cinque carri armati russi, tra cui un T-90, sono stati distrutti nella zona di Avdiivka. In totale, secondo Shtupun, Mosca avrebbe ammassato fino a 40.000 soldati nei pressi di Avdiivka.