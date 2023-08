Lukashenko scagiona Putin e afferma: "Prigozhin messo in guardia"

Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko avrebbe messo in guardia Prigozhin e il comandante militare della Wagner, Dmitry Utkin, in un colloquio fra i tre, su eventuali rischi legati alla loro sicurezza. Ma ha affermato che non crede che ci sia il presidente russo Vladimir Putin dietro la morte del capo mercenario Wagner , deceduto molto probabilmente due giorni fa in seguito allo schianto del suo jet "È una persona calcolatrice, molto calma e persino lenta. Quindi non riesco a immaginare che sia stato Putin, che sia colpa di Putin. È un lavoro poco professionale, se non altro" ha affermato Lukashenko in un commento riportato dall'agenzia di stampa statale bielorussa Belta.

Lukashenko ha anche detto che lui non era responsabile della sicurezza di Prigozhin e che i due uomini non hanno mai discusso delle garanzie di sicurezza.Il leader bielorusso ha anche previsto che i combattenti di Wagner, ai quali era stato offerto l'esilio nel suo Paese in seguito alla rivolta, continueranno a rimanere in Bielorussia e stima che il loro numero sia di circa 10.000 unita'.

Il leader della Wagner aveva trovato rifugio in Bielorussia dopo il tentato golpe di due mesi fa. Una sorta di esilio imposto dal Cremlino che aveva visto Lukashenko in un ruolo di mediazione. E, a due giorni dalla morte del capo del gruppo Wagner, il presidente bielorusso torna a parlare. Per scagionare, come prevedibile, il suo alleato di sempre.

