"Ti schiacceranno come un insetto": Lukashenko racconta la telefonata con Prigozhin

"Ti schiacceranno come un insetto". Sarebbero queste le parole che il presidente bielorusso, Aleksander Lukashenko, ha rivolto a Yevgeny Prigozhin nel corso dei negoziati avviati sabato dopo l'insurrezione ordinata dal fondatore della Wagner. Oggi Lukashenko ha confermato che Prigozhin si trova in Bielorussia, mentre i servizi segreti russi (FSB) hanno fatto sapere di aver archiviato il procedimento penale nei suoi confronti. A fare da mediatore tra Putin e Prigozhin è stato proprio il presidente bielorusso che ora rivela cosa si sarebbero detti in quelle drammatiche ore. A riferire i contenuti della conversazione è l'agenzia di stampa bielorussa Belta. Si tratta ovviamente di una versione di parte che lo stesso Lukashenko potrebbe aver fatto trapelare per fini propagandistici. In ogni caso a parlare è colui che ha condotto le trattative in prima persona.

La telefonata tra Lukashenko e Prigozhin (secondo Lukashenko)

Nel suo racconto Lukashenko dice di aver ricevuto una telefonata di Putin verso le 10:10 del mattino e di aver suggerito al leader russo di contattare il fondatore della Wagner, evitando dunque di reprimere la rivolta nel sangue. "È inutile. Non risponde al telefono, non vuole parlare con nessuno", sarebbe stata la risposta del capo del Cremlino. "Una cattiva pace è meglio di qualsiasi guerra. Proverò a contattarlo" avrebbe risposto Lukashenko.

Il leader bielorusso sarebbe riuscito a mettersi in contatto con Prigozhin intorno alle 11. "Era euforico. Yevgeny era completamente euforico" ha raccontato Lukashenko, "e per i primi 30 minuti abbiamo parlato solo con parolacce". Secondo il presidente bielorusso Prigozhin era arrivato nella città meridionale russa di Rostov in uno "stato di semi-folli".

Alla domanda su quali fossero i suoi reali obiettivi, Prigozhin avrebbe risposto: "Non chiedo niente. Voglio solo Shoigu e Gerasimov (il ministro della Difesa e il capo di stato maggiore dell'esercito, ndr). E ho bisogno di incontrare Putin". "Nessuno ti darà Shoigu o Gerasimov, specialmente in questa situazione. Conosci Putin tanto quanto me". Putin, ha aggiunto il leader bielorusso, "non ti incontrerà, non parlerà nemmeno al telefono con te in questa situazione".

"Ma noi vogliamo giustizia!" è stata l'obiezione del fondatore della Wagner. "Vogliono distruggerci! Marceremo su Mosca!". Minacce a cui Lukashenko ha replicato senza esitazione: "Ti schiacceranno a metà strada come un insetto".

Lukashenko vuole approfittare dell'esperienza della Wagner

Intanto la Bielorussia si prepara ad accogliere parte dei miliziani della Wagner. Lukashenko ha però reso noto, smentendo alcune indiscrezioni circolate nelle ultime ore, che non verrà costruito nessun campo per alloggiare i miliziani ("abbiamo offerto loro una struttura abbandonata dell'esercito. Sono liberi di metterci delle tende"). Il leader bielorusso ha quindi aggiunto di voler approfittare "dell'inestimabile esperienza" degli uomini della Wagner. "Se i comandanti vengono qui e ci aiutano... condividono con noi quello che è importante... Sulle tattiche e le armi, su come condurre un'offensiva e organizzare una difesa. Questo è inestimabile. Ed è quello che dovremo prendere dalla Wagner".

Il presidente bielorusso ha infine reso noto che una considerevole parte delle armi nucleari russe di cui è previsto il dispiegamento in Bielorussia è già arrivata nel Paese. Gli uomini della Wagner non sorveglieranno le armi nucleari, come credono i polacchi, ha chiarito Lukashenko. "Le armi nucleari avranno le loro guardie e già ce le hanno perché parte delle armi nucleari - ha detto il presidente bielorusso -, non dirò quante, la maggior parte, è già stata portata in Bielorussia. È sorprendente che non se ne siano accorti. Russi e bielorussi le sorvegliano".

