Risultati elezioni Brasile: Lula e Bolsonaro al ballottaggio

Tutto "da rifare". Al primo turno delle elezioni presidenziali in Brasile il leader di sinistra (ed ex presidente) Luiz Inacio Lula da Silva (Pt) è in leggero vantaggio sul presidente di destra uscente Jair Bolsonaro. Lula ha il 48,2% dei voti, contro il 43,3% di Bolsonaro. I candidati si sfideranno al secondo turno: sarà ballottaggio. Lo scarto è il più basso mai registrato al primo turno dal 1989: 5,1 punti, pari a poco più di 6 milioni di voti. Secondo Rubén Ramírez Lezcano, capo della missione di osservatori dell'Organizzazione degli Stati americani, le elezioni in Brasile si sono svolte in maniera "assolutamente normale". Gli esperti dell'Oas sono stati inviati in 15 Stati brasiliani, oltre che in due seggi elettorali negli Stati Uniti e uno in Portogallo, per vigilare sulla correttezza delle operazioni di voto.

Il ballottaggio è in programma tra quattro settimane, domenica 30 ottobre. Sarà un mese di aspro confronto. Un risultato in qualche modo a sorpresa, visto che Bolsonaro è andato molto meglio di quanto prevedevano i sondaggi pre voto. Si annuncia così un duello molto incerto tra i due candidati nel mese di campagna tra oggi e il secondo turno di ballottaggio. Lula resta in ogni caso il favorito per la vittoria: l'ultimo sondaggio DataFolha, pubblicato sabato, gli attribuiva il 54% dei voti contro il 38% di Bolsonaro.

Lula commenta così: "Inizio la campagna domani. Avevo pensato, se avessi vinto al primo turno, di prendermi tre giorni di riposo. Ma dovrà aspettare il 30 ottobre", ha detto. "Chissà, per il dispiacere di alcuni, ho altri 30 giorni per fare campagna. Amo fare campagna, tenere una manifestazione, salire su un camion, discutere con la società brasiliana e sarà importante, sarà la prima occasione per noi di avere un tête-a-tête dibattito con il Presidente della Repubblica e di capire se smetterà di dire bugie. È una seconda possibilità che mi dà il popolo brasiliano. Lula ha anche detto che "nulla succede per caso": "Ho sempre creduto che avremmo vinto le elezioni e volevo dirvi che vinceremo queste elezioni. Questo è solo un tempo supplementare".

Nella prima dichiarazione dopo i risultati delle elezioni, Jair Bolsonaro ha affermato di vedere un senso di cambiamento nel Paese, ma che "i cambiamenti possono arrivare in peggio". "Capisco che c'è stato un voto di protesta contro l'inflazione. Capisco che c'è un desiderio di cambiamento da parte della popolazione, ma ci sono alcuni cambiamenti che potrebbero arrivare in peggio", ha detto.