Macron positivo al coronavirus, appare pallido in video: "Mal di testa e tosse"

Pallido, l'aria affaticata, ma la voce ferma, Emmanuel Macron ha rassicurato oggi i francesi con un video diffuso su Twitter, in cui dichiara di stare "bene" e di continuare a "gestire i dossier prioritari", come la pandemia e la Brexit, seppur "con un'attività ridotta". Macron dice di avere gli stessi sintomi di ieri: "stanchezza, mal di testa e tosse secca" come è accaduto a "centinaia di migliaia di francesi". E promette di "rendere conto ogni giorno dell'evoluzione della malattia".

Vestito con un pullover scuro a collo alto, Macron ha girato il video di poco più di tre minuti col suo smartphone, nel suo ufficio nella residenza presidenziale di Versailles dove si è confinato. Ha ringraziato per gli auguri che gli sono arrivati, ma soprattutto ha esortato tutti a fare attenzione, "in questi momenti di festa", perché "nessuno è a riparo del virus". Il presidente francese ha detto di essere sempre stato molto attento, ma di essersi comunque contagiato, probabilmente in "un momento di negligenza e sfortuna".

Spiega che nei giorni scorsi ha incontrato "molti responsabili politici, membri del governo, dirigenti internazionali, membri della sicurezza, membri della mia famiglia, amici".