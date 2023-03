Il video di Macron che si sfila l'orologio costoso mentre parla del taglio delle pensioni

Non è un momento facile per Emmanuel Macron alle prese con una situazione a dir poco incandescente in Francia per via della contestata riforma che aumenta l'età pensionabile. Ieri il presidente francese si è dovuto difendere anche dall'accusa, rivoltagli tra gli altri dalla deputata Clémence Guetté, di aver nascosto il suo costoso orologio durante un'intervista in diretta tv dall'Eliseo. Un gesto fatto di proposito per non "turbare" l'opinione pubblica? "Al momento di parlare dei salari minimi - ha commentato su Twitter Guetté - ecco che il presidente si toglie il suo bell'orologio di lusso, sotto il tavolo".

In effetti le immagini - diventate subito virali - mostrano Macron che sbatte con il polso, poi armeggia sotto al tavolo finché il polso sinistro ricompare, ma questa volta senza orologio. Fonti dell'Eliseo però negano che quello del presidente sia stato un gesto fatto di proposito per non ostentare il lusso: "Il presidente non ha tolto l'orologio per nasconderlo, ma perché l'aveva appena battuto con forza contro il tavolo".

L'entourage del capo dello stato ha anche precisato che si tratta di un BRV192 di Bell & Ross personalizzato con le insegne della presidenza della Repubblica. Un orologio che viene venduto a circa 2.000 euro e che Macron "indossa tutti i giorni da oltre un anno e mezzo". Insomma, parliamo di un oggetto costoso, molto costoso per un comune mortale, ma non di superlusso.