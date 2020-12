Emmanuel Macron positivo al coronavirus

Lo comunica ufficialmente l'Eliseo. Ha sintomi. Si isolerà per sette giorni e continuerà a lavorare e ad assicurare le sue attività a distanza. Il virus corre in Francia

Il presidente francese, Emmanuel Macron, è risultato positivo al coronavirus: lo comunica ufficialmente l'Eliseo.

"La diagnosi è arrivata in seguito a un test Rt-Pcr realizzato subito dopo l'apparizione dei primi sintomi", spiega il comunicato. La presidenza ha sottolineato che Macron si isolerà per sette giorni, in conformità alle disposizioni vigenti nel Paese transalpino, e continuerà a lavorare e ad assicurare le sue attività a distanza.

Nessuna comunicazione ufficiale invece sulla first lady, Brigitte Macron.

In Francia ieri sono stati registrati altri 292 decessi e 17.615 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore. I contagi sono di nuovo in aumento dopo il leggero rallentamento del giorno prima quando si contavano 11.532 infezioni. Il bilancio complessivo riporta 2.409.062 casi dall'inizio della pandemia e 59.361 decessi.