Macron preso a schiaffi tra la folla

Emmanuel Macron è stato preso a schiaffi tra la folla. Due persone sono state fermate nella Drome, nel sud est della Francia, dopo l'aggressione al capo dello Stato. Il presidente Macron è impegnato in questi giorni in una serie di visite in diverse regioni del Paese. Il video è stato ripreso da alcuni presenti e postato sui social network, e l'accaduto è stato confermato dall'Eliseo. Da quanto si vede nelle immagini che stanno circolando sul web, Macron, che era in visita a Tain-l'Hermitage ed era appena uscito da una scuola alberghiera, si stava allontanando dalla folla trattenuta dietro le barriere e stava per rientrare nell'automobile che lo attendeva.

Il video dello schiaffo a Macron

Vedendo le persone che lo chiamavano, si è avvicinato alle transenne e il primo uomo verso il quale si è diretto lo ha afferrato per il braccio e lo ha colpito con uno schiaffo. È immediatamente stato bloccato e posto in stato di fermo - insieme a una seconda persona a lui vicina - dagli uomini della sicurezza del presidente francese. Le immagini riprendono poi il presidente che si riavvicina alla folla per continuare a parlare con i presenti. Macron, ha fatto sapere l'Eliseo, ha poi continuato la visita.

L'aggressore, che si è definito "anarchico", è stato subito immobilizzato dalle forze dell'ordine che stavano scortando Macron. Avrebbe urlato il motto dei nostalgici del re, il grido di battaglia dei Capetingi, i seguaci di Ugo Capeto, terza dinastia dei re di Francia: "Montjoie! Saint-Denis!". Ha poi aggiunto chiaramente "a bas la Macronie", abbasso il macronismo, uno slogan piuttosto diffuso nelle manifestazioni di protesta.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Lancio un appello a un risveglio repubblicano, ci riguarda tutti, ne va delle basi della nostra democrazia", ha detto in Parlamento il premier francese, Jean Castex. Coinvolto lunedì in una polemica per aver evocato gravi violenze nella settimana che precederà le presidenziali del 2022, Jean-Luc Melenchon, leader della sinistra radicale de "La France Insoumise", è stato il primo a reagire: "Solidarietà al presidente. Ora cominciate a capire che i violenti passano all'azione?".