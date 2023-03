Tre bambini trovati morti in casa dopo esser stati accoltellati dalla madre

Una donna ha accoltellato a morte tre dei suoi figli, ferendone altri due. La tragedia è avvenuta nella piccola città di Ellis County, a Italy, in Texas. Lo riportano i media Usa. La madre è stata identificata come Shamaiya Hall, 25 anni.

Tre bambini - uno di 6 anni e due di 5 anni - sono stati trovati morti all'interno di una casa vicino alla Stafford Elementary School, mentre altri due (4 anni e 13 mesi) rimasti feriti sono stati trasportati in elicottero in un ospedale locale.

Il raptus di follia quando un dipendente dei servizi sociali - durante una vista a sorpresa - aveva fatto presente alla donna che non poteva vedere i ragazzi senza la supervisione delle autorità: i bambini erano stati precedentemente affidati servizi sociale alla tutela di un altro parente.

La donna era stata arrestata in passato per aggressione aggravata con un'arma dopo aver presumibilmente accoltellato il fidanzato di sua sorella nel 2017. Non solo: l'incredibile storia criminale si intreccia a quella della sorella gemella di Hall, Troyshaye Mone Hall, arrestata per aver accoltellato e ucciso sua figlia di 7 anni nel giugno del 2021.

