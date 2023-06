"Andate via", l'ultimo gesto della madre che ha salvato i figli dopo l'incidente aereo

Il gesto estremo di una madre, che in punto di morte spinge i figli a scappare, in cerca della salvezza. Magdalena Mucutuy, la madre dei quattro bambini ritrovati in vita dopo 40 giorni dall'incidente aereo avvenuto lo scorso primo maggio nella foresta dell'Amazzonia, è sopravvissuta per quattro giorni dopo lo schianto, e prima di spirare ha invitato i bambini ad abbandonarla, con la speranza che potessero salvarsi. A raccontare questo particolare è stato Manuel Ranoque, marito della donna, che in una conferenza stampa ha riferito quanto detto dai bambini: "Mia figlia mi ha detto che la loro madre è rimasta in vita per quattro giorni. E prima di morire, ha detto loro: 'Forse dovreste andare. Vedrete che uomo è vostro padre, vi amerà come me'". I bambini, di 13, nove, quattro anni e 11 mesi, stavano viaggiando con la madre dal villaggio amazzonico di Araracuara a San José del Guaviare quando il loro aereo Cessna si è schiantato dopo che il pilota ha riportato un guasto al motore. I quattro, che fanno parte della comunità indigena di Huitoto, sono stati ritrovati da un cane militare. I bambini sembrano dover la vita alla sorella maggiore, Lesly, che li ha tenuti al sicuro e nutriti usando la conoscenza della foresta pluviale che sua madre le aveva trasmesso.

Intanto, tre giorni dopo il miracoloso salvataggio, continuano a emergere dettagli dell'incredibile vicenda. La tv ha anche mostrato il filmato del ritrovamento dei piccoli: mostra i quattro bambini sparuti, tutti terribilmente emaciati, il più piccolo tra le braccia di uno dei suoi soccorritori. "Abbiamo trovato i bambini. Grazie a Dio", dice uno di loro, membro della guardia indigena. Uno canta, un altro fuma tabacco (una pianta sacra agli indigeni) e ringrazia con gioia. Lesly (13 anni), Soleiny (9 anni), Tien Noriel (5 anni) e Cristin (1 anno) sono stati ritrovati vivi venerdì pomeriggio dai soccorritori, esercito e indigeni, che da 40 giorni li cercavano nella foresta.

I piccoli hanno vagato per settimane nella giungla, dopo che tutti e tre gli adulti presenti sull'aereo erano morti. "La ragazzina maggiore, Lesly, tenendo la sorellina per mano, è corsa verso di me. L'ho presa in braccio e mi ha detto: 'Ho fame' - ha raccontato Nicolas Ordonez Gomes, uno dei membri della squadra di soccorritori -Ho chiesto dove fosse il bambino. Era poco lontano: dopo avergli fatto le prime coccole e avergli dato un po' di cibo, si è alzato e mi ha detto, molto consapevole di quello che stava dicendo: 'La mia mamma è morta'. Abbiamo cercato di rassicurarlo e lui ha risposto: 'Voglio farina e chorizo'".

Il generale Pedro Sanchez, comandante delle operazioni di ricerca, ha definito "eroi" i piccoli sopravvissuti: "Ho parlato solo con la più grande. Mi ha detto che aveva ascoltato tutti i messaggi degli elicotteri, che dicevano che li stavamo cercando, il messaggio della nonna che diceva di non muoversi e di non avere paura del cane Wilson che li cercava. Hanno ascoltato i messaggi ma non sapevano dove andare in questa zona molto grande e molto difficile".

Al momento i bambini si trovano al sicuro, in una stanza dell'ospedale militare di Bogotà, lontano dai riflettori e dall'eccitazione dei media: "mangiano molto e parlano poco", hanno riferito i parenti ai media locali. Durante il calvario, i bambini hanno utilizzato una zanzariera, un asciugamano, un minimo di attrezzatura da campeggio, due telefoni cellulari (le cui batterie si sono esaurite rapidamente), una torcia e un piccolo carillon. Dopo oltre un mese di ricerche infruttuose, l'esercito stava per ridurre il suo dispiegamento, quando li ha ritrovati; tra l'altro tutti gli uomini delle forze speciali che hanno preso parte all'impresa hanno perso tra i 3 e i 10 chili ciascuno, perché le ricerche erano estenuanti e ogni giornata cominciava 5 del mattino. In Colombia sono giorni di festa per il miracoloso ritrovamento dei quattro bambini, l'unico rammarico rimane per il cane Wilson, ancora disperso dopo essere stato fondamentale durante le ricerche.

