Madre riconosce il figlio nel video di una rapina, e lo porta in commissariato

Una donna ha portato il suo stesso figlio in commissariato dopo averlo riconosciuto tra i sospetti di una rapina. Sull’istinto di protezione a tutti i costi di una madre ha preso il sopravvento il senso di responsabilità della donna che ha accompagnato il giovane alla stazione di polizia obbligandolo a costituirsi.

Zion Brown, studente di economia di 18 anni, martedì 15 febbraio era andato nella stazione ferroviaria di Van Buren Street, nel centro di Chicago, negli Stati Uniti, armato di pistola semiautomatica. All’arrivo del treno, riporta il Mirror, Brown ha tirato fuori l’armae l'ha puntata contro il capotreno intimandogli di consegnargli tutti i soldi che aveva. Dopo aver messo in tasca un bottino di circa 100 euro si è dato alla fuga a piedi, gettando l’arma in un cestino dell'immondizia.

Al momento della rapina era vestito tutto di nero con una felpa con cappuccio e delle scarpe da ginnastica bianche. Un travestimento non sufficiente però ad impedire che sua madre potesse riconoscerlo. La donna, dopo aver visto un’immagine delle telecamere a circuito chiuso della stazione fatte circolare dalla polizia, ha riconosciuto in suo figlio il ladro mascherato in fuga, di fronte al capotreno con ancora le mani alzate.

“Aveva fame e bisogno di mangiare prima della lezione”, ha detto l'avvocato difensore di Brown al giudice Maryam Ahmad. Ma il magistrato ha ribattuto di essere stata anche lei in passato una studentessa affamata, ma di non aver per questo commesso alcuna rapina, e ha quindi negato la libertà su cauzione, sottolineando come una rapina a mano armata non possa essere considerata la soluzione per sanare una possibile situazione di disagio. Per sapere cosa ne sarà del futuro del giovane bisognerà aspettare il 4 marzo, quando è prevista la sua prossima apparizione in tribunale.