Madre e padre uccidono figlio di 10 mesi picchiandolo e bruciandolo

Con una violenza inaudita, un padre e una madre hanno ucciso il loro figlio, picchiandolo e bruciandolo. Ora la sentenza del tribunale: sono stati giudicati colpevoli di aver ucciso il loro bambino il giorno di Natale in un omicidio definito "selvaggio e brutale". Stephen Boden, 30 anni, e Shannon Marsden, 22 anni, hanno bruciato e picchiato il loro bambino "in ripetuti atti di grave violenza".

Le ferite "spaventose": ossa rotte e bruciature

Il pm ha riferito che Finley Boden, di soli 10 mesi, ha subito una serie di ferite "spaventose", tra cui 71 contusioni sul corpo e 57 fratture, molte inflitte nel breve periodo prima del suo collasso fatale. Il bacino di Finley era stato rotto in due punti, ha sentito la corte, forse a causa di "calci o colpi".

Il bambino aveva riportato anche due ustioni alla mano sinistra: una "da una superficie calda e piatta", l'altra probabilmente "dalla fiamma di un accendisigari". Finley è morto in seguito a queste violenze in una casa definita "sporca e disordinata" di Holland Road, Old Whittington, Chesterfield, nel Derbyshire.

Il personale medico ero stato avvertito alle 2:33 del giorno di Natale e Finley è stato trasportato in ospedale, ma è stato dichiarato morto alle 3:45. Il bambino è morto durante il lockdown dovuto al Covid dell'inverno 2020, appena 39 giorni dopo essere stato riaffidato alle cure dei suoi genitori.

L'allontanamento dalla famiglia e la sentenza del tribunale

I servizi sociali, infatti, lo avevano prelevato poco dopo la sua nascita per le preoccupazioni legte ai suoi due genitori. Un'ordinanza del tribunale ha poi però restituito Finley alla coppia dopo otto settimane, nonostante gli assistenti sociali chiedessero una transizione più lunga di sei mesi.

Solo poche ore dopo la morte di suo figlio, testimoni sostengono di aver udito Boden Finley dire alla compagna Marsden in ospedale che intendeva vendere il passeggino del figlio su eBay. Più tardi, Boden avrebbe affermato alla polizia di averlo detto solo nel tentativo di "alleggerire l'atmosfera".

Andrew Baxter, vice procuratore capo, ha dichiarato: "La violenza che questi due individui hanno inflitto e la loro intenzionale negligenza nel coprire le sue ferite è incomprensibile, poiché i genitori avrebbero dovuto essere quelli che lo proteggevano dal male, non essere il causa di esso. Questi imputati hanno cercato di riavere il loro bambino sotto la loro cura e poi lo hanno trattato in questo modo spaventoso".

Continua a leggere le ultime notizie su Today.it