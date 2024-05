Madre spara alla figlia di 9 anni e annega il figlio di 2 in una fontana: poi va dalla polizia e confessa tutto

Un nuovo dramma familiare scuote gli Stati Uniti. Due bambini morti, per mano della madre. Succede in Missouri, dove una donna di 36 anni, Ashley Parmeley, originaria di Pevely, è stata arrestata con l'accusa di aver ucciso i due figli. Stanno emergendo nuovi dettagli in queste ore.

La madre ha confessato

Lei stessa si è presentata dalla polizia della cittadina di Festus, confessando di aver sparato alla sua bambina di nove anni e di aver annegato il figlio di due anni in una fontana di un resort. "È una tragedia per tutta la nostra comunità", ha detto lo sceriffo della contea di Jefferson, Dave Marshak.

La bimba è stata trovata sul sedile posteriore dell'auto della donna, parcheggiata appena fuori dal dipartimento di polizia di Festus. Vani i disperati soccorsi, la piccola era ormai deceduta per una ferita d'arma da fuoco.

Uccisi entrambi martedì mattina

Quando la madre è arrivata alla stazione di polizia, secondo lo sceriffo, i suoi vestiti erano bagnati: ha detto che un incidente era avvenuto al Timber Creek Resort, a sud della cittadina, dove è stato poi trovato il bambino annegato. "Un agente si è tuffato in acqua e ha nuotato verso il bambino, l'ha portato a riva e ha tentato di rianimarlo", ma non c'è stato nulla da fare, secondo quanto comunicato dall'ufficio dello sceriffo. Gli inquirenti ritengono che entrambi i bambini siano stati uccisi più o meno alla stessa ora, martedì mattina. Il funzionario ha aggiunto che gli agenti hanno localizzato anche un terzo figlio, che è stato trovato sano e salvo. Ashley Parmeley è accusata di omicidio ed è detenuta senza cauzione nel carcere della contea di Jefferson.

Il dolore della maestra della bambina

In uno straziante post su Facebook, l'insegnante Abby Tinnin ha detto che la sua alunna di 9 anni uccisa dalla madre "era una ragazzina gentile, frizzante, premurosa e coraggiosa. Era sempre la prima a unirsi a me nel karaoke in classe. Ci divertivamo molto ridendo, cantando e ballando nella stanza. Amava raccontare e scrivere storie. Le piaceva giocare a softball e parlare del suo fratellino - si legge nel post -. Sapeva conversare praticamente con chiunque. Alla fine dell'anno, il premio che ho scelto per lei è stato lo 'Squirrel Award', per la sua capacità di riunire le persone".