Madre di 6 figli uccisa a coltellate dall'ex marito che poi si suicida

Una donna di 49 anni, madre di sei figli, è stata trovata morta insieme al suo ex marito, in quello che la polizia sostiene sia con ogni probabilità un caso di omicidio suicidio. Vicala Gheorghe è stata trasportata d'urgenza in ospedale dopo essere stata trovata gravemente ferita nella casa di Coventry, in Inghilterra, ed è stata dichiarata morta poco dopo. Anche un uomo di 52 anni, che la polizia ha ora confermato essere l'ex marito della vittima, Marian Gheorghe, è stato trovato morto sulla scena del delitto.

Questo terribile femminicidio è accaduto venerdì mattina (5 aprile), ma solo ora le forze dell'ordine hanno reso pubblici i dettagli della vicenda su cui stanno indagando. Gli investigatori affermano di "credere fortemente" che il 52enne abbia aggredito la signora Gheorge prima di togliersi la vita. È stata avviata un'indagine sul tragico incidente e nei prossimi giorni verrà effettuata l'autopsia. La polizia ha dichiarato di "credere fortemente" che Marian abbia ferito Vicala e poi se stesso. "I due erano ex partner e l'autopsia forense avrà luogo la prossima settimana per stabilire le cause della morte. Stiamo continuando a indagare su cosa sia successo esattamente, ma a questo punto crediamo fermamente che Marian abbia ferito Vicala e poi se stesso", ha affermato un portavoce della polizia delle West Midlands.

"Tre ambulanze, due paramedici e l'Air Ambulance Critical Care Car sono stati inviati sul posto dove, all'arrivo, gli equipaggi hanno trovato due pazienti: un uomo e una donna. L'uomo, che versava in condizioni critiche, è stato sottoposto a un'assistenza di base da parte dei colleghi della polizia, prima che il personale dell'ambulanza prendesse in mano la situazione e iniziasse immediatamente a somministrare un supporto vitale avanzato", ha spiegato un portavoce dell'ospedale. "Purtroppo non è stato possibile salvarlo ed è stato confermato il decesso sul posto", e anche "la paziente donna, che aveva riportato gravi ferite, è stata sottoposta a cure mediche avanzate prima di essere trasportata", all'ospedale, dove "tuttavia, poco dopo l'arrivo, purtroppo è risultato chiaro che non poteva essere salvata ed è stato confermato il decesso".