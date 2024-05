Il mago Copperfield accusato di molestie sessuali da 16 donne: "Adescate durante gli show"

Il celebre mago statunitense David Copperfield è accusato da 16 donne di abusi sessuali avvenuti in un lungo arco di tempo, dagli anni '80 fino al 2014. La metà delle presunte vittime di molestie erano minorenni all'epoca dei fatti: alcune avevano appena 15 anni, riporta il Guardian nell'inchiesta che ha rivelato la vicenda.

I palpeggiamenti sul palco, i regali e le telefonate di notte

Secondo le accuse - che l'illusionista 67enne ha negato - in diversi casi le vittime sarebbero state scelte tra le fan che assistevano allo spettacolo e palpeggiate una volta chiamate a salire sul palco.

Una delle accusatrici ha affermato al Guardian che Copperfield le avrebbe palpato il seno dopo averla chiamata sul palco durante un'esibizione del gennaio 2014 al casinò-hotel Mgm Grand di Las Vegas. La donna, oggi 38enne, aveva denunciato l'episodio alla polizia, la quale aveva però ritenuto ci fossero "prove insufficienti".

Altre donne hanno affermato che Copperfield prometteva loro una "spinta" nel mondo dello spettacolo; in altri due casi le avrebbe drogate prima di abusare di loro. "Non lo direi mai se non credessi veramente, onestamente, di essere stata drogata in quel momento", ha riferito al Guardian un'altra donna che nel 1993 aveva accettato di incontrare il mago per un drink dopo uno dei suoi spettacoli.

Un'altra donna ha raccontato di aver conosciuto Copperfield durante uno show nel 1991, quando aveva circa 15 anni. L'illusionista avrebbe iniziato a telefonarle anche a tarda notte, inviandole più volte regali e bigliettini. Dopo aver compiuto 18 anni, i due hanno iniziato ad avere rapporti sessuali descritti come consensuali. La donna ha raccontato al Guardian che si trattava della sua prima volta.

I legali di Copperfield non hanno negato la conoscenza con quest'ultima adolescente e hanno spiegato che più tardi i due ebbero "una relazione del tutto legale e consensuale che era durata quattro anni". Il mago "nega con forza qualsiasi suggerimento di adescamento o qualsiasi altra scorrettezza". Nei suoi confronti non c'è è mai stata alcuna denuncia penale e anzi, sostengono gli avvocati, Copperfield "è un grande sostenitore del MeToo", il movimento che ha incoraggiato molte donne a denunciare abusi e violenze sessuali.