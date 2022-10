"Mahsa Amini era malata": la versione dell'Iran sulle vittime delle proteste

Ancora disordini, ancora violenze nelle strade delle città dell'Iran. Da quattro settimane, il paese è travolto da un'ondata di manifestazioni per protestare contro la morte di Mahsa Amini, la 22enne deceduta mentre era sotto la custodia della polizia morale per non aver indossato correttamente il velo islamico.

Il documento sulla morte di Mahsa Amini

A distanza di diverse settimane dal suo decesso, le autorità iraniane hanno rilasciato il referto medico per fare luce sulla morte della giovane donna. La morte della ventiduenne curda Mahsa Amini sarebbe legata a una malattia al cervello, e non - come afferma la famiglia - causata da percosse.

Per il rapporto del medico legale, la morte della giovane "non è stata causata da un colpo alla testa e agli organi vitali". Mahsa, deceduta tre giorni dopo essere stata arrestata a Teheran, sarebbe morta a causa di una caduta mentre era in custodia alla polizia morale iraniana". Poi, a causa dell'inefficace rianimazione cardio-respiratoria nei primi minuti critici, sarebbe avvenuto il decesso per una grave ipossia, conseguenza di un danno cerebrale forse collegato a un intervento chirurgico per un tumore cerebrale all'età di 8 anni.

Per ciò che riguarda il caso della diciassettenne Nika Shakarami, deceduta durante le proteste, nel certificato di morte ottenuto dai reporter di Bbc Persian si legge che il decesso sarebbe dovuto a causa di "ferite multiple causate da percosse con un oggetto duro". La versione ufficiale della magistratura di Teheran è invece che sia morta "dopo essere caduta da un edificio". In un video diffuso dai media di opposizione iraniani con sede all'estero, la madre di Nika aveva accusato le autorità di aver ucciso sua figlia. Queste però sono le versioni di Teheran, che vengono fortemente criticate e contestate dalla famiglia delle vittime e dalle ong internazionali.

Sale il bilancio delle vittime

Mentre i genitori delle ragazze chiedono giustizia e verità, continua la repressione del regime degli Ayatollah sui manifestanti. Nuove proteste e azioni dimostrative si sono tenute anche oggi, 8 ottobre. È di almeno due morti il bilancio delle proteste odierne nel paese. Le forze di sicurezza iraniane hanno sparato contro i manifestanti e usato gas lacrimogeni a Sanandaj dove è rimasto ucciso un uomo nella sua auto, e anche un manifestante, colpito all'addome. A Saqqez, in una delle scuole della città due insegnanti sono rimasti feriti. La polizia per rispondere alle accuse ha puntato il dito contro gli antirivoluzionari. Un gruppo per i diritti umani incentrato sull'Iran con sede in Norvegia, IranHR, ha riferito che il bilancio delle vittime durante la dura repressione iraniana delle rivolte è salito a 185 persone morte.

Contestato il presidente Ebrahim Raisi

Il governo di Teheran è destinatario della rabbia degli iraniani. Il presidente Ebrahim Raisi è stato accolto oggi con slogan anti-governativi durante la sua visita a una delle università meno politicizzate di Teheran, la Al-Zahra, primo ateneo tutto al femminile del Paese, fondato nel 1964. "Il presidente è all'università, mentre gli studenti sono in galera", "non vogliamo un assassino come ospite", erano alcuni degli slogan scanditi dalle manifestanti - alcune senza velo - mentre le vaste manifestazioni di piazza nel Paese sono entrate nella quarta settimana, nonostante la brutale repressione ordinata dalle autorità.

Nel suo discorso, Rasi ha invitato gli studenti a "non permettere che i falsi sogni del nemico si avverino", riportano le agenzie ufficiali della Repubblica islamica. Domenica scorsa aveva provocato una lunga onda di indignazione tra i giovani l'assedio operato dalle forze di sicurezza, di cui molti agenti in borghese, all'Università Sharif della capitale, dove sono stati arrestati molti studenti. Anche oggi sono proseguite le manifestazioni davanti a diverse università del paese. Gli studenti delle università e delle scuole di queste città hanno organizzato dei raduni di protesta, gridando lo slogan "Donna, vita, libertà", mentre diverse donne davano fuoco ai loro foulard.