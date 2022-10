Mahsa Amini, folla in cammino verso il cimitero: la polizia spara contro i manifestanti

La polizia iraniana ha aperto il fuoco e utilizzato il gas lacrimogeno per disperdere manifestanti che si erano radunati a Saqqez, nel Kurdestan iraniano, per commemorare Mahsa Amini a 40 giorni dalla morte dopo che la 22enne era stata arrestata perché non portava il velo in modo corretto lo scorso 16 settembre. Un raduno senza precedenti al cimitero Aichi, con la folla che ha continuato a gridare gli slogan: "Morte al dittatore" e "Donna, vita e libertà"

La folla per la commemorazione di Mahsa Amini

Come mostrano i video condivisi online, sono migliaia gli uomini e le donne che si sono radunati nella città natale di Mahsa sfidando la polizia antisommossa e i membri delle forze paramilitari Basij dispiegati in gran numero a Saqqez e in altre città del Kurdistan iraniano. ''Abbasso i traditori'' e ''il Kurdistan sarà il cimitero dei fascisti'' sono altri degli slogan intonati dalla folla, come mostrano i video condivisi dal gruppo curdo per i diritti umani Hengaw. In un altro filmato si sono visti donne e uomini sventolare foulard e gridare "Libertà, libertà, libertà". I media statali riferiscono che le autorità hanno chiuso tutte le scuole e le università della provincia "a causa di un'ondata di influenza".

Non è chiaro se alla manifestazione al cimitero fossero presenti anche i familiari di Masha. Secondo l'agenzia di stampa Irna la famiglia avrebbe deciso di non organizzare una cerimonia in ricordo della vittima, ma una fonte vicina ai parenti di Mahsa avrebbe smentito alla Bbc una simile dichiarazione. Gli attivisti iraniani riferiscono inoltre che le autorità di Teheran avrebbero minacciato il fratello di Mahsa nel caso in cui si fosse svolta una cerimonia commemorativa. Ma secondo il collettivo di attivisti dell'opposizione 1500tasvir proteste per Mahsa si sono svolte oggi anche al Grand Bazaar di Teheran e nelle università di Teheran, di Mashhad nel nord-est e di Ahvaz nel sud-ovest. "La connessione a internet - hanno spiegato le autorità iraniane - è stata tagliata a Saqqez per motivi di sicurezza".

Manifestazioni in tutto il Paese

Intanto le manifestazioni continuano in tutto l'Iran, dove alle donne prime a essere scese in piazza si sono uniti i lavoratori del settore petrolifero. I video che circolano sui social media mostrano infatti lo sciopero dei dipendenti di una raffineria di Teheran, che sono scesi in strada. È la prima volta che si sciopera in questa raffineria. Sempre a Teheran la polizia iraniana ha usato i lacrimogeni durante una manifestazione di medici, passati 40 giorni dalla morte della giovane Mahsa Amini, deceduta lo scorso 16 settembre dopo essere stata arrestata nella capitale iraniana con l'accusa di non indossare correttamente il velo. I medici stavano protestando contro la presenza delle forze di sicurezza negli ospedali in cui vengono curati i manifestanti feriti. Testimoni citati dall'agenzia Dpa hanno confermato il dispiegamento in forze della polizia a Teheran così come la presenza di posti di blocco lungo le principali strade della città. Molti negozi sono rimasti chiusi nel timore di disordini.