La nave da crociera con 800 positivi al Covid

La nave da crociera Majestic Princess, con circa 800 passeggeri positivi al Covid su 4.600 tra viaggiatori e membri dell'equipaggio, ha attraccato a Sydney. L'operatore Princess Cruises ha affermato che i pazienti affetti col virus erano stati isolati e che ogni passeggero era stato sottoposto a un test rapido nelle 24 ore prima dell'arrivo.

Marguerite Fitzgerald, presidente della società madre della Majestic Princess, Carnival Australia, ha affermato che tutti i casi erano asintomatici o lievemente sintomatici e che le persone erano stata avvertite di stare lontano dai luoghi pubblici, come riferisce il Guardian. Sebbene le persone con il Covid non siano attualmente obbligate a isolarsi secondo le regole australiane, si raccomanda che rimangano a casa quando non stanno bene.

"Abbiamo sempre saputo che c'era il rischio che a un certo punto avremmo assistito a un'impennata di casi nella comunità e poi anche sulle navi. Sono passati quasi tre anni e, da allora, noi come comunità abbiamo imparato molto, molto di più sul Covid", ha detto Fitzgerald. "Abbiamo imparato cosa funziona per aiutare a mitigare la trasmissione, abbiamo imparato come proteggere le nostre persone vulnerabili". L'attracco della nave ha riportato alla mente l'arrivo a Sydney della Ruby Princess nel marzo 2020 - all'inizio della pandemia australiana - dove ci furono 28 morti e oltre 600 infezioni. La vicenda portò a una commissione d'inchiesta del governo e a una azione collettiva contro l'operatore.

L'epidemia a bordo arriva dopo un aumento del numero di casi in tutta l'Australia nell'ultima settimana - una "quarta ondata" anticipata - che ha spinto il Queensland a chiedere ai residenti di usare mascherine nelle strutture sanitarie, al chiuso e sui mezzi pubblici.