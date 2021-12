Il primo paese europeo che legalizza la cannabis per uso personale ricreativo

Alcune nazioni si stanno aprendo alla legalizzazione della cannabis, riconoscendone le proprietà mediche curative. In Europa il primo paese a sdoganare l'utilizzo della marijuana per uso personale è Malta. In nessun altro paese Ue, infatti, l'uso ricreativo della cannabis è permesso, neanche nei Paesi Bassi dove l'uso è illegale (consentito solo l'acquisto di meno di 5g di prodotto nei coffee shop autorizzati).

Malta legalizza l'uso ricreativo della cannabis

Il Parlamento di Malta ha approvato una legge sull'uso ricreativo della cannabis per i maggiorenni, con 36 voti a favore e 27 contrari. Lo scopo principale di questa legge, proposta dal partito laburista, è soprattutto quello di combattere la criminalità organizzata nascosta dietro al traffico illegale della marijuana. Prima di entrare in vigore la legge necessita della firma del presidente della Repubblica, George Vella, espressosi più volte contro la legalizzazione.

Cosa prevede la legge? A Malta diventerà legale il possesso di cannabis per uso personale fino a 7 grammi per tutti i cittadini con almeno 18 anni, ma anche la coltivazione casalinga della pianta, fino ad un massimo di quattro per non più di 50g di prodotto essiccato conservabile. Via libera anche alla costituzione di club senza scopo di lucro per la coltivazione collettiva e la distribuzione del prodotto tra i membri. Vietato, invece, l'uso di cannabis in pubblico e in presenza di minori.

Il provvedimento prevede anche la creazione di un’Authority statale per evitare che parte della produzione venga dirottata sul mercato nero e pene più severe per chi non rispetta le regole. Previste multe dai 50 ai 100 euro per chi viene trovato in possesso di una quantità tra i 7 e i 28 grammi e sanzioni da 300 a 500 euro per chi fa uso di marijuana davanti a un bambino.