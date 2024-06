Il Paese messo in ginocchio dalla tempesta: ci sono vittime e migliaia di persone senza casa

Oltre 30 morti e migliaia di persone rimaste senza casa. Sono la conseguenze delle tempeste che stanno flagellando l'America centrale. Solo in El Salvador il bilancio è di 19 morti, tra cui sei bambini. Gli sfollati sono 4.230, tra cui 2.012 bambini. Sono ancora ospiti dei rifugi allestiti in città. I report ufficiali indicano che 28 fiumi sono straripati, che si sono verificate 335 frane e 28 inondazioni urbane e che 233 case sono state danneggiate. Le autorità hanno declassato l'allerta meteo da arancione al giallo, ma resta lo stato di emergenza nazionale.

Altre dieci vittime si registrano in Guatemala. Un morto in Honduras. Allarme anche in Messico. Qui il passaggio della tempesta tropicale Alberto lungo la costa settentrionale nei giorni scorsi ha causato quattro morti, tra cui due minori. I venti a 80 chilometri orari giunti mercoledì hanno interessato in particolare lo stato di Nuevo León, dove le autorità hanno disposto per precauzione l'interruzione di tutti i trasporti.

6/23 7am CDT: A low pressure system centered NE of Tampico, Mexico still has potential to become a short-lived tropical depression before it moves inland into northeastern Mexico tonight. Heavy rains could cause localized flooding in the area. #AL93 More: https://t.co/NERCKLZFZm pic.twitter.com/EdUkr2blRz