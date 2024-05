Ancora maltempo negli Emirati: caos a Dubai, aeroporto ko e scuole chiuse

A meno di due settimane dalle inondazioni che hanno flagellato gli Emirati Arabi Uniti, il Paese è stato colpito da una nuova e violenta ondata di maltempo nella mattina di giovedì 2 maggio, che ha costretto le autorità locali a chiudere scuole e uffici, raccomandando il lavoro a distanza sia per il settore privato che per quello pubblico. Durante la notte i temporali, accompagnati da forte vento, hanno attraversato la zona di Dubai: prima delle 8 del mattino erano già caduti oltre 50 millimetri d'acqua, come confermato anche dai dati del Centro meteorologico nazionale. L'acqua ha invaso diversi quartieri di Dubai, mentre l'aeroporto della città, uno dei più trafficati al mondo, ha cancellato 13 voli e ne ha dirottati altri cinque, ha dichiarato un portavoce. Emirates e la sua filiale low-cost Flydubai hanno informato i passeggeri di possibili ritardi.

Due settimane fa era andata peggio, con 34 millimetri di pioggia in 24 ore ad Abu Dhabi, più di quattro volte quello che si registra di solito ad aprile e maggio insieme. Mai una precipitazione così abbondante negli Emirati negli ultimi 75 anno. Ma questa volta gli abitanti sono più preparati. A Dubai gli operai hanno aperto gli scarichi nelle strade un giorno prima della pioggia e le notifiche di emergenza sono state inviate in modo diffuso ai cellulari dei cittadini, avvertendoli a rimanere a casa ove possibile. È stato inoltre chiesto di restare lontani da zone marittime, montuose o desertiche. Il traffico è stato comunque rallentato dall'elevata quantità di acqua, con auto sommerse in diverse aree della città. Sono stati inviati dei camion per pompare l'acqua da alcune aree, poiché il sistema di drenaggio della città è spesso saturo durante le forti piogge.