Mamma e 4 bambini trovati morti in casa: "Li ha avvelenati"

Una donna e quattro bambini di età compresa fra i 3 e i 12 anni sono stati trovati morti in un appartamento a Grenoble, città della Francia sud-orientale. Secondo gli investigatori, potrebbe trattarsi di un omicidio-suicidio: la donna, che sarebbe la madre dei bambini, li avrebbe uccisi facendo loro ingerire un cocktail di farmaci, e quindi si sarebbe tolta la vita nello stesso modo.

Ancora non sono però chiari i motivi e la precisa dinamica dell'accaduto. A dare l'allarme è stata una conoscente dopo che la famiglia non rispondeva alle chiamate al telefono. Per entrare nell'appartamento è servito l'intervento dei pompieri, perché la porta era chiusa a chiave: una volta dentro sono stati scoperti i corpi, venerdì sera intorno alle 22.