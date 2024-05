Tre bambini e la loro mamma trovati morti in casa: sono stati accoltellati

I vigili del fuoco intervengono in un appartamento per un incendio e scoprono una realtà ancora più devastante: nell'abitazione c'erano i cadaveri di una donna e dei suoi tre figli. A ucciderli, secondo quanto emerso immediatamente, non sono state le fiamme ma colpi di un'arma da taglio. Si tratta quindi di omicidio. La donna - secondo quanto riporta l'agenzia di stampa giapponese Kyodo - aveva 37 anni. Il figlio più piccolo solo due e il maggiore sei.

In casa c'era anche il padre dei bambini, che è stato interrogato dalla polizia. La coppia aveva divorziato a inizio mese.