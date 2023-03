Giovane mamma lancia il figlio di due mesi dal quinto piano: morto

Tragedia a Vyshneve, a pochi chilometri da Kyiv, in Ucraina, dove ieri, martedì 21 marzo, una donna di 29 anni ha gettato il figlio di soli due mesi dal quinto piano di un palazzo. A riferirlo, su Telegram, è stato il capo della polizia regionale, Andrey Nebytov. A chiamare i soccorsi sarebbe stata proprio la madre del bambino. Le cause del gesto sono ancora ignote. È probabile però, spiegano i media locali, che la donna soffrisse di depressione post-partum.

Il piccolo non ce l'ha fatta: è stato trasportato d'urgenza in ospedale dove però è morto poco dopo per le gravi ferite riportate nella caduta. Sul caso è stata aperta un'indagine per omicidio volontario.

