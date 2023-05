La mamma che lega il figlio all'auto e lo trascina in autostrada

Infuriata con il figlio, lo avrebbe legato all'auto con la cintura di sicurezza e poi lo avrebbe trascinato lungo l'autostrada. Questa l'accusa mossa a una donna di 61 anni, Marion Stade. La donna vive in Wichita, contea dello Stato del Kansas (Stati Uniti), ed è un'insegnante.

I fatti risalgono al 2 maggio, quando lo sceriffo della contea di Archer ha ricevuto una segnalazione. La donna è stata raggiunta e interrogata. Ha negato tutto, parlando di un semplice litigio verbale con il ragazzo, per cui è stata rilasciata. In un secondo momento si sono fatti avanti altri testimoni e sono stati visionati i video delle telecamere di sorveglianza della zona. Le immagini mostravano il disperato tentativo del ragazzo di correre attaccato all'auto nel tentativo di non cadere, mentre la donna accelerava.

È quindi emersa un'altra versione dei fatti: la donna si sarebbe comportata così per punire il figlio che l'avrebbe insultata e si sarebbe rifiutato di chiedere scusa. È stata arrestata e rilasciata dopo un periodo di detenzione e il pagamento di una cauzione di centomila dollari.