La mamma che ha ucciso i 5 figli e si è tolta la vita, lasciando un biglietto al marito

Ha lasciato un biglietto in cui ha confessato di non essere abbastanza forte per combattere i suoi "demoni" e si è scusata per il suo "crimine diabolico" la giovane madre della West Virginia che ha ucciso i suoi cinque figli, ha dato fuoco alla casa e poi ha rivolto la pistola contro di sé e si è suicidata. Lo sceriffo della contea di Greenbier, Bruce Sloan, chiude così l'inchiesta sull'orribile massacro dello scorso 8 dicembre, confermando che è stata Oreanna Myers, 25 anni, ad uccidere i cinque bambini, tre suoi figli e due del precedente matrimonio del marito, che avevano tra uno e sette anni.

La mamma che ha ucciso i 5 figli e si è tolta la vita, lasciando un biglietto

La donna, ha spiegato lo sceriffo, soffriva di depressione, ed aveva perso il controllo perché il marito era stato costretto a dormire dal padre per lavoro per due settimane lasciandola sola con i bambini. "Mi dispiace di averti deluso - ha scritto al marito - mi dispiace di aver deluso i nostri bei ragazzi". E poi si è scusata per il suo "crimine malvagio", hanno detto le forze dell'ordine. La polizia era stata chiamata dai vicini per l'incendio, ma quando i vigili del fuoco hanno domato le fiamme hanno trovato i corpi dei piccoli tutti con un colpo di pistola alla testa.

Il corpo della donna è stato trovato poi all'esterno, con accanto l'arma degli orribili delitti. Nel massacro dell'8 dicembre sono morti i tre figli di Oreanna Myers e i due figliastri del precedente matrimonio del marito. I bambini sono stati identificati come Shaun Dawson Bumgarner, 7 anni, Riley James Bumgarner, 6, Kian Myers, 4, Aarikyle Nova Myers, 3 e Haiken Jirachi Myers, un anno.

Gli sms inviati dalla donna al marito hanno mostrato che l'assenza del coniuge per motivi di lavoro aveva innescato un litigio. "Se scegli il denaro invece della mia depressione - aveva scritto la donna - dimostri che non valgo niente. A nessuno importa di me? I soldi vanno e vengono, una volta che me ne vado non c'è modo di sostituirmi. Chiedo e grido aiuto ma non lo ottengo mai".