Mamma uccisa mentre passeggia con il figlio neonato: è caccia al killer

Una giovane madre di soli 20 anni è stata uccisa per le strade di New York, negli Stati Uniti, mentre stava spingendo il passeggino con al suo interno il figlio neonato: la donna è stata raggiunta da un colpo di arma da fuoco che non le ha lasciato scampo. L'ultimo, ennesimo, dramma legato agli attacchi e alle sparatorie che nell'ultimo periodo stanno avvenendo in alcuni quartieri newyorkesi. Il delitto è avvenuto nella serata di ieri, mercoledì 29 giugno: la 20enne stava passeggiando tranquillamente con il suo bambino di soli tre mesi, quando un proiettile l'ha raggiunta alla testa, non lasciandole scampo. La giovane è stata subito trasportata al Metropolitan Hospital Center dove è morta per le ferite riportate. Il piccolo, per fortuna è rimasto illeso, come confermato in un post su Twitter di Julie Menin, membro del consiglio comunale che rappresenta parte dell'Upper East Side.

In una conferenza stampa vicino alla scena nell'Upper East Side di Manhattan, il sindaco di New York, Eric Adams, ha lanciato un appello per trovare l'assassino che al momento è ancora a piede libero: "Troveremo la persona colpevole di questo orribile crimine. Lo troveremo e lo consegneremo alla giustizia. La donna è stata colpita alla testa da un uomo armato, vestito completamente di nero, che l'ha avvicinata da dietro". Al momento non c'è traccia dell'assassino e non ci sono individui sospettati. La sparatoria è l'ultima di una serie di attacchi, alcuni dei quali apparentemente casuali, nelle strade e nelle metropolitane di New York, che da settimane stanno terrorizzando i residenti.