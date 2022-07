Vende il figlio di cinque giorni per rifarsi il naso dal chirurgo plastico

Disturbi di respirazione, la scoperta del setto nasale deviato e la necessità di sottoporsi a una rinoplastica, un intervento troppo costoso che non sarebbe riuscita a finanziarsi. Questo sarebbe l'incredibile motivo che ha portato una mamma a mettere in vendita il proprio figlio, neonato.

Tutto per 3400 euro. È successo a Kaspiysk in Daghestan, dove una donna di 33 anni è stata arrestata dalla polizia poco prima di perfezionare la vendita del proprio neonato nato da appena 5 giorni. Secondo quanto riportato dai quotidiani russi la donna avrebbe spiegato di aver fatto tutto con l'aiuto della sua vicina di casa.

La polizia, tuttavia, ha scoperto in tempo il traffico di minori e non solo ne ha bloccato la vendita ma ha anche arrestato la donna interrompendo il piano: una volta dimessa dall'ospedale si sarebbe dovuta incontrata con un concittadino a cui avrebbe consegnato il figlio per 3400 euro dandolo in vendita a una coppia e rinunciando a ogni diritto su di lui.