Le mamme polacche lasciano i passeggini per le famiglie ucraine

Un gesto d'amore incondizionato, un segno di solidarietà e che grida speranza. Un gesto che soltanto una mamma (o più mamme come in questo caso) possono mettere in atto. É il caso delle mamme polacche, che hanno deciso di lasciare una fila di passeggini in stazione per le famiglie di profughi in arrivo dall'Ucraina. Sono quasi un milione i cittadini che dall'inizio dell'invasione russa hanno lasciato l'Ucraina per dirigersi verso la vicina Polonia, affrontando chilometri di strada, lunghe code e il timore di non riuscire ad arrivare al confine, mentre le bombe russe continuano a cadere.

In questo scenario apocalittico, con le famiglie costrette a lasciare le proprie abitazioni in poco tempo, prendendo giusto lo stretto necessario, le mamme polacche hanno pensato ad un modo per aiutare le donne ucraine e i loro figli: un passeggino carico di speranza. Lo scatto è stato postato sui social da Julia Musakovska, poetessa e manager ucraina, che sul suo profilo Facebook ha scritto: "Le mamme polacche hanno lasciato i passeggini in stazione per le mamme ucraine che potrebbero averne bisogno quando arriveranno in Polonia con i bambini".