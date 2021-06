Il cliente che ha lasciato una mancia di 16mila dollari

Al conto di 37 dollari per alcuni hot dog e cocktail ha aggiunto la mancia generosa che è stata divisa equamente tra tutti i dodici dipendenti dello “The Stumble Inn” di Londonderry

Dopo un'intensa giornata di lavoro, una sorpresa del genere proprio non se l'aspettavano. Quando si va a fare il conto delle mance per poi dividerle, si compie l'ultimo atto della serata prima di riposarsi. Quello che però hanno scoperto i camerieri dello “The Stumble Inn” nella cittadina americana di Londonderry nel New Hampshire ha dell'incredibile. Un cliente ha lasciato una mancia di 16mila dollari dopo aver pagato un conto da 37 dollari. Una mancia più che generosa lasciata da un anonimo che ha cambiato la giornata ai camerieri del locale.

Lo scorso 12 giugno lo sconosciuto ha consumato un menù semplice fatto di un paio di hot dog e alcuni cocktail. Quando gli è arrivato il conto ha lasciato una mancia che corrisponde a 13.400 euro. A rendere nota la vicenda è stata la Nbc che ha ascoltato le parole di una delle cameriere del locale, Michelle McCudden che l'ha definito “una specie di uomo misterioso”. Non credeva a ciò che aveva visto il proprietario del locale. Mike Zarella in tanti anni di lavoro non si era trovato nemmeno lontanamente vicino a vedere qualcosa del genere.

“Pensavo fosse un errore”

Tanto dal pensare che si fosse trattato di un errore. “Ci lavoro da molto tempo e non avrei mai pensato che mi sarebbe capitata una cosa del genere. Ho pensato che fosse un errore” ha confessato l'uomo. Ha così chiesto al cliente, che non ha voluto rivelare la propria identità ma ha confermato che non si trattava di un errore. Una notizia che ha fatto scattare la gioia di tutti i dipendenti che si sono messi a festeggiare.

I festteggiamenti

“Siamo saliti e lo abbiamo ringraziato. È stato un anno davvero difficile per tutti noi. Colui che ha fatto un gesto del genere ha ripristinato la mia fiducia nell'umanità. Ha solo detto che abbiamo lavorato davvero duramente e che voleva fare qualcosa di buono e che davvero voleva che lo avessimo” ha spiegato ancora la dipendente Michelle. Un gesto bellissimo che ha sorpreso tutti e li ha rincuorati dopo un anno e mezzo di difficoltà. Un aiuto alle famiglie dei dipendenti del piccolo locale che hanno diviso tra loro la cifra. Sono 12 le persone che lavorano all'interno dello “The Stumble Inn” che hanno diviso equamente la cifra. A ognuno di loro toccheranno 1.333 dollari, circa 1.090 euro a testa.