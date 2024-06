Mandato d'arresto per l'ex ministro della Difesa russo Shoigu: "Ha commesso crimini di guerra"

La Corte penale internazionale ha emesso mandati d'arresto per l'ex ministro della Difesa russo Serghei Shoigu e per il capo di stato maggiore Valery Gerasimov. Lo rende noto un comunicato del tribunale dell'Aia che afferma che i due sarebbero responsabili di "crimini internazionali" commessi "almeno" tra l'ottobre del 2022 e il marzo del 2023, compreso il ruolo in presunti crimini di guerra per attacchi contro obiettivi civili e crimini contro l'umanità per "azioni disumane" nel corso della guerra.

Secondo la Corte, ci sono elementi per ritenere che i raid fossero "diretti contro obiettivi civili", ma anche se a quel tempo tali strutture fossero qualificate come obiettivi militari, "i danni civili che potevano essere previsti sarebbero stati chiaramente eccessivi rispetto al vantaggio militare" auspicato. La Russia, che non è membro della Corte penale internazionale, ha più volte affermato che le infrastrutture energetiche dell'Ucraina sono un obiettivo militare legittimo e nega di prendere di mira civili o infrastrutture civili. Anche l’Ucraina non è membro, ma ha concesso alla Corte la giurisdizione per perseguire i crimini commessi sul suo territorio.

Shoigu è stato rimosso dal suo incarico di ministro della Difesa il mese scorso e nominato segretario del potente Consiglio di sicurezza russo, organo consultivo in materia di sicurezza nazionale, di cui sarà segretario. La decisione di rimuovere Shoigu dal ministero della Difesa è legata all'esigenza di affidare il dicastero a un civile per favorire l'evoluzione del ministero, che "dovrebbe essere aperto all'innovazione e alle idee avanzate". Gerasimov, invece, è ancora capo di stato maggiore.

Con i mandati di arresto emessi per Shoigu e Gerasimov salgano a otto i provvedimenti del tribunale dell'Aia spiccati contro importanti funzionari e politici russi. Tra questi c'è il presidente russo Vladimir Putin, sospettato di un crimine di guerra per la deportazione di bambini ucraini in Russia.

La risposta della Russia non si è fatta attendere. "Il mandato d'arresto emesso dalla Corte penale internazionale contro l'ex ministro della Difesa russo Serghei Shoigu fa parte della guerra ibrida dell'Occidente contro la Russia", ha affermato il Consiglio di Sicurezza nazionale, di cui ora Shoigu è il segretario.