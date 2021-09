Mangiano una zuppa di funghi velenosi: morti due bambini di 5 e 6 anni, salva la sorella. Erano fuggiti da Kabul

La tragedia in un centro per rifugiati a Podkowa Leśna, in Polonia. Sul caso è stata aperta un'indagine. Il ministro dell'Interno: "Nessuna negligenza"

Due bambini afghani, fuggiti insieme alla famiglia da Kabul, sono morti in Polonia dopo aver mangiato dei funghi velenosi trovati in un bosco nei pressi del centro per rifugiati di Podkova Lisna, cittadina non lontana da Varsavia, dove stavano osservando un periodo di quarantena. Non è chiaro chi materialmente abbia raccolto i funghi che sarebbero del tipo Amanita phalloides. Certo è che i due bimbi, di 5 e 6 anni, avrebbero mangiato una zuppa cucinata proprio con i funghi tossici insieme al resto della famiglia composta da due adulti e 4 bambini.

La sorella 17enne delle due vittime è stata ricoverata in ospedale, ma è riuscita a salvarsi ed ora è in buone condizioni. I suoi due fratelli non ce l'hanno fatta. Entrambi ricoverati Center for Children's Health Institute di Varsavia, si sono spenti ad un giorno di distanza l'uno dall'altro. Il bambino di sei anni è stato sottoposto ad un trapianto di fegato che però si è rivelato vano. La famiglia era stata evacuata da Kabul dopo l'arrivo dei talebani.

Sul caso è stata aperta un'inchiesta. A cucinare la zuppa sarebbero stati i familiari dei due bimbi deceduti, ma i magistrati vogliono capire se nei confronti dei responsabili o dei dipendenti del centro possa configurarsi il reato di negligenza ed esposizione involontaria degli ospiti a una grave minaccia di salute o di perdita della vita umana, reato che comporterebbe una pena detentiva massima di 3 anni. Le autorità hanno respinto con fermezza le speculazioni dei media secondo cui agli ospiti del centro non sarebbe stato dato cibo a sufficienza.

Il ministro dell'Interno Mariusz Kami?ski ha provato a spegnere le polemiche sul nascere definendo la morte dei due fratelli "una tragedia" che però non è stata il risultato di alcuna negligenza.