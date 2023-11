Manifestanti provano a entrare a casa di Netanyahu: il video

Decine di manifestanti stanno provando a entrare in casa del premier israeliano Benjamin Netanyahu. Tra le persone presenti ci sono anche familiari di ostaggi in mano ad Hamas e stanno partecipando a una manifestazione di protesta davanti alla casa di Gerusalemme del miliardario Simon Falic in cui da diverse settimane vive Netanyahu. Secondo quanto riporta Haaretz che ha rilanciato il video, i dimostranti hanno abbattuto le barriere che la polizia ha eretto intorno all'edificio e si sono avvicinati all'ingresso.

