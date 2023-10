"Gas agli ebrei": il video dei manifestanti filo-palestinesi che intonano slogan antisemiti

Dopo l'attacco di Hamas contro Israele, il mondo ha mostrato sostegno e supporto alla popolazione israeliana colpita dalla violenza del gruppo integralista di Gaza. Anche nella città australiana di Sidney, il monumento iconico della metropoli, il Sydney Opera House, si è colorato di azzurro e bianco, i colori della bandiera di Israele.

La dimostrazione di solidarietà non è piaciuta a un gruppo di circa mille filo-palestinesi che ha così deciso di protestare contro la decisione del Sydney Opera House, la sera del 9 ottobre. Ma dai video circolati sul web, le rimostranze del gruppo di filo-palestinesi hanno assunto toni antisemiti e violenti: diverse persone, si vede dai filmati, intonavano cori razzisti e antisemiti con parole inequivocabili come "gas agli ebrei" e "fan***o Israele".

Immediata la risposta delle autorità australiane. Il primo ministro Anthony Albanese e il ministro degli Esteri, Penny Wong, hanno condannato le azioni dei manifestanti filo-palestinesi riuniti davanti all'iconico teatro della città.

"Non c’è posto in Australia per l’antisemitismo, il pregiudizio o l'odio di alcun tipo e dovremmo tutti essere contro il tipo di linguaggio antisemita in cui sfortunatamente alcuni si sono impegnati, proprio come dovremmo essere fermi contro ogni pregiudizio", ha detto il ministro Wong alla ABC Radio National.

Nella giornata di oggi, la polizia di stato del Nuovo Galles del Sud ha dichiarato in una conferenza stampa che è al lavoro per esaminare i filmati della protesta e riconoscere così i responsabili dei cori antisemiti.

Il gruppo Palestine Action Group Sydney, che ha organizzato la protesta, si è appellato al diritto di protestare contro l'"apartheid" in Israele, ma ha condannato l'azione dei "vili partecipanti antisimiti" che non hanno posto nel loro movimento.