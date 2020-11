Le migliaia di persone alla manifestazione anti-mascherine di Berlino

La polizia di Berlino ha disperso la manifestazione contro la legge in discussione al parlamento sulle restrizioni anti-coronavirus, invitando i partecipanti a lasciare il posto, ed è ricorsa all'uso degli idranti per disperdere la folla, all'interno della quale molti erano senza mascherine.

Gli agenti di polizia sono stati attaccati con spray al peperoncino da partecipanti alla protesta, secondo quanto riferito dalla stessa polizia su Twitter. I poliziotti sono stati anche oggetto di un lancio di bottiglie, pietre e petardi. Sono stati compiuti arresti.

Migliaia di persone si sono radunate davanti nella zona della porta di Brandeburgo e nelle vicinanze del Bundestag, dove in queste ore si sta discutendo la legge sulla protezione della salute, che dovrebbe dare un fondamento giuridico più solido a molte delle regole già disposte durante il lockdown. La manifestazione è ancora in corso: le forze dell'ordine stanno cercando di scioglierla, ma questo può avvenire soltanto procedendo "lentamente, e non in modo marziale", secondo la stessa portavoce, che ha sottolineato che per strada, nella calca, ci sono anche molti bambini.

German police fired water cannons at demonstrators protesting coronavirus restrictions in Berlin, after crowds ignored calls to wear masks and maintain social distance.



The protests came as lawmakers debate a bill that will give government the legal power to issue Covid-19 rules pic.twitter.com/xdA1tdOMv6