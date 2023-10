Manifestano pro Hamas con le bandiere dell'Italia: c'è una spiegazione

In una manifestazione pro Hamas spuntano delle bandiere italiane. Tuttavia, c'è una spiegazione. Succede in India, dove un corteo ha sfilato a sostegno della "resistenza di Gaza", in cui i manifestanti hanno sventolato in gran numero il tricolore. Il video è circolato sulla piattaforma social X (ex Twitter) e mostra il corteo che avanza con uno striscione "Noi indiani con la resistenza di Gaza". La scritta è firmata dal Welfare Party dello stato indiano del Kerala, che come stemma ha un tricolore con però un altro simbolo sopra, delle spighe di grano intrecciate: ecco perché i manifestanti indiani hanno sfilato con bandiere all'apparenza italiane.

