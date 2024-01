Il Mar Rosso è sempre più affollato di navi da guerra

Quella del Mar Rosso sta diventando una via d'acqua molto trafficata. L'ultima arrivata è una nave da guerra mandata dall'Iran, facendo balenare la prospettiva di uno scontro diretto tra Teheran e Washington. Ma la navigazione internazionale sta subendo contraccolpi già a partire dallo scorso novembre, quando l'ennesima guerra a Gaza ha portato in campo i ribelli Houthi dello Yemen. Ora lo scenario rischia di peggiorare, tra rischi crescenti per la sicurezza dell'intera regione e minacce al commercio globale. Facciamo il punto della situazione.

L'Iran entra in gioco

Lunedì scorso, il primo giorno del nuovo anno, l'agenzia di stampa iraniana Tasnim ha riferito che Teheran ha inviato il cacciatorpediniere Alborz attraverso lo stretto di Bab el-Mandeb, che separa la penisola arabica dal corno d'Africa e collega il Mar Rosso al golfo di Aden.

L'imbarcazione, che è piuttosto vecchia (era stata venduta dal Regno Unito all'ultimo scià di Persia, Mohammad Reza Pahlevi), sarebbe dotata di otto missili da crociera a lungo raggio, con i quali potrebbe minacciare tanto lo Stato ebraico quanto gli asset militari occidentali nell'area.

La mossa rappresenta una potenziale escalation regionale del conflitto in corso tra Israele e Hamas, al quale finora gli ayatollah non avevano preso parte direttamente. Per quanto il cosiddetto "asse della resistenza" anti-israeliano (di cui fanno parte i palestinesi di Hamas, i libanesi di Hezbollah e i ribelli yemeniti Houthi) ruoti infatti intorno all'Iran, il Paese negli scorsi mesi aveva sistematicamente escluso un suo coinvolgimento diretto, nonostante una retorica ufficiale violenta nei confronti dei suoi acerrimi nemici, Tel Aviv e Washington.

Ora, invece, gli Stati Uniti hanno dichiarato che l'Iran sarebbe "ampiamente coinvolto" nella pianificazione e nell'esecuzione degli attacchi perpetrati dai ribelli Houthi nel Mar Rosso, già oltre un centinaio dallo scorso novembre, e hanno accusato Teheran di aver attaccato una petroliera giapponese nell'Oceano Indiano.

Gli attacchi degli Houthi

Questi miliziani, che sono in guerra da anni contro il governo centrale dello Yemen, controllano la fascia costiera intorno allo stretto di Bab el-Mandeb e stanno prendendo di mira le navi commerciali e civili in transito con droni e missili, assaltandone anche alcune con elicotteri e motoscafi. Anche un'imbarcazione italiana, la Msc United VIII, è stata colpita dai missili Houthi lo scorso 26 dicembre, mentre navigava dall'Arabia Saudita verso il Pakistan.

Ufficialmente, i ribelli sostengono che le loro azioni sono volte a danneggiare Israele in solidarietà con i palestinesi della Striscia di Gaza, ma di fatto stanno mandando in tilt il commercio marittimo internazionale. Il Mar Rosso è infatti uno dei passaggi strategici più importanti per gli scambi globali, dato che da lì transita circa il 12% dei commerci mondiali. Da un lato il canale di Suez rappresenta la porta per il Mediterraneo, dall'altro quella per l'Oceano Indiano è costituita proprio dallo stretto di Bab el-Mandeb.

A seguito degli attacchi, sempre più compagnie di navigazione (come l'italo-svizzera Msc e la danese Maersk, ma anche il gigante petrolifero British petroleum) stanno interrompendo il transito lungo questa rotta, preferendo circumnavigare il continente africano passando per il Capo di Buona Speranza. Questo cambiamento, che comporta tragitti molto più lunghi, sta già provocando un aumento dei prezzi di diverse merci, inclusi i carburanti.

Pattugliare il Mar Rosso

Così, dal 18 dicembre la flotta Usa si è messa alla guida di una coalizione multinazionale composta da una ventina di Paesi per garantire la sicurezza delle rotte commerciali nell'area. L'Italia partecipa alla missione, che si chiama Prosperity guardian, con la fregata Virginio Fasan. Diverse altre nazioni europee hanno aderito, tra cui la Francia (con la fregata Languedoc), il Regno Unito (con la HMS Diamond), la Danimarca, i Paesi Bassi, la Norvegia, la Grecia e la Spagna, ma ci sono anche flotte "autoctone" come quelle dell'Arabia Saudita e del Bahrein.

Lo scorso 31 dicembre, la marina statunitense (di cui fanno parte la USS Eisenhower e la USS Gravely) ha affondato tre imbarcazioni Houthi che stavano tentando di dirottare la nave cargo Hangzhou mentre incrociava al largo dello Yemen, uccidendo una decina di ribelli. Con ogni probabilità, l'ingresso dell'Alborz nel Mar Rosso è la risposta di Teheran a questo affondamento.

Nei giorni precedenti, droni e missili dei miliziani erano stati abbattuti dalle forze statunitensi, britanniche e francesi stazionate nell'area, ma non si era mai verificato un attacco diretto da parte dei membri di Prosperity guardian ai miliziani yemeniti sostenuti dall'Iran. Tuttavia, le azioni degli ultimi giorni potrebbero infrangere questo precario equilibrio nella regione. Dal canto suo, Londra si è dichiarata pronta a bombardare le postazioni Houthi se la tensione dovesse aumentare.