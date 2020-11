Maradona, mistero sulla ''caduta prima di morire''. E spunta il suo ultimo audio

La scomparsa di Diego Armando Maradona ha sconvolto il mondo intero, appassionati di calcio e non, ma mentre El pibe de oro continua ad essere celebrato, proseguono le indagini della Procura di San Isidro per capire cosa abbia portato al decesso del campione. Cosa è successo dopo l'operazione al cervello? E dopo le dimissioni dall'ospedale?

Maradona, il giallo della caduta in casa

Dahiana Madrid, l'infermiera che ha assistito Maradona nella sua abitazione situata nel quartiere privato di San Andrés, ha rivelato ai media locali, attraverso il suo avvocato Rodolfo Baqué, di aver visto una presunta caduta in casa dell'ex calciatore, che avrebbe battuto violentemente la testa. In seguito a questo infortunio domestico, Maradona non sarebbe stato visitato. "Maradona è caduto qualche giorno prima di morire - ha spiegato il legale - È caduto e ha battuto la testa sul lato destro, ma non l'hanno portato in ospedale per fare una risonanza magnetica o una TAC. Dopo la caduta lo hanno aiutato a rialzarsi e ha continuato la sua vita normale. Maradona, però, non era in grado di decidere e avrebbe dovuto essere il medico a decidere di portarlo in ospedale per farlo visitare".

L'avvocato punta il dito anche contro le mancate cure per problemi di cuore: "Maradona è stato prelevato dalla clinica ed è stato curato per il suo problema di dipendenza da alcol, ma si sono dimenticati del problema cardiaco. Aveva una frequenza cardiaca di 115 e il giorno prima della sua morte aveva 109. E sappiamo tutti che un paziente con problemi coronarici non può superare gli 80. Il corpo di Maradona stava avvertendo che c'erano problemi con il suo battito cardiaco e non è stato nemmeno assistito con i farmaci. Nessuno ha badato ai suoi problemi cardiaci''.

L'ultimo audio di Maradona

Nel frattempo, è venuto fuori l'ultimo messaggio audio inviato da Maradona. A renderlo pubblico è stato il giornalista Luis Ventura nel suo programma "Secretos Verdaderos" di America Tv. Il Pibe de Oro lo invia a Mario Baudry, attuale fidanzato dell'ex compagna Veronica Ojeda, madre dell'ultimo figlio del 'Diez', Diego Fernando, dalla quale si è separato nel 2019. "Ciao Mario, sono Diego. So che ti sembrerà incredibile questo messaggio, però la trovo bene Vero, mi ha detto che sta con te. Prenditi cura di lei e del mio angelo che non ha paragoni con nessuno".