Maradona, parla l’avvocato: “Diego è vivo per miracolo”

“Diego ha vissuto forse il momento più duro della sua vita, credo sia un miracolo che sia stato rilevato questo ictus cerebrale che avrebbe potuto costargli la vita”: parla così l'avvocato di Diego Armando Maradona, Matías Morla, dopo un incontro con il campione argentino nella clinica di Olivos a otto giorni dalla delicata operazione al cervello per un ematoma.

“Ha voglia di riabilitarsi dagli altri problemi, oggi sarà dimesso, non so a che ora”, le parole del legale riportate dal quotidiano argentino 'Clarin': “Ciò che serve ora è un'unione familiare e che sia circondato da professionisti della salute. Quando dico unione familiare, la situazione è chiara, intendo essere in pace con i propri parenti, che si rispettano a vicenda, che possono coordinare il visite. Diego deve riabilitarsi, per il problema che ha. Dobbiamo dargli pace e unità, il bene comune, che è la salute di Diego, viene prima di tutto".

I problemi di salute di Maradona

Maradona ha già sofferto di problemi di salute. È sopravvissuto a due attacchi di cuore, ha anche contratto l'epatite e ha subito un intervento di bypass gastrico. Per questi motivi è considerato ad alto rischio, in relazione alla pandemia di Coronavirus, che ha colpito duramente l'Argentina. Diverse volte negli ultimi otto mesi Maradona è stato in isolamento e costretto a rimanere in casa la scorsa settimana, dopo che una guardia del corpo ha mostrato i sintomi del Covid, sebbene dopo sia risultato negativo.