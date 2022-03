I giornalisti ucraini che uniscono le forze e fanno una maratona informativa

Tutti insieme, i giornalisti ucraini. Una 'maratona' che supera le divisioni di concorrenza. Perché in tempo di pace si può competere tra testate, tra telegiornali, tra notiziari radio di diverse emittenti, di differenti editori. Ma in tempo di guerra ci sono altre priorità. E l'informazione è determinante. Talmente determinante che le infrastrutture, come la torre della televisione a Kyiv, diventano un bersaglio dell'attacco. E inoltre non è semplice condurre un telegiornale, confezionare servizi e scrivere notizie mentre le bombe imperversano sulla città, le sirene danno gli allarmi, le persone vivono nei rifugi.

Fin dall'inizio della guerra, i giornalisti ucraini hanno postato sui loro profili Instagram, Facebook e Twitter immagini e testimonianze della vita quotidiana stravolta. Memorabile la redazione di 1+1 trasferitasi in un parcheggio sotterraneo, con scrivanie di fortuna e persone che lavoravano sedute per terra. Ma le cose peggiorano di giorno in giorno, la capitale continua ad essere pesantemente minacciata (e bombardata). Diventa cruciale poter continuare a lavorare, diffondendo informazioni di prima mano direttamente dai teatri di guerra anche per contrastare la disinformazione russa, che continua a parlare di "operazione speciale" per "liberare" il Donbas dalla "banda di drogati" e di "nazisti" a Kyiv.

"1+1 e altri canali leader si sono uniti in un'unica maratona di notizie in modo che l'Ucraina e il mondo ricevano informazioni reali su ciò che sta accadendo", scrive su Instagram Svyatoslav Hrynchuk, giornalista di 1+1: "Diamo alla verità una possibilità per zittire le urla isteriche della propaganda di Putin. Sì, facciamo tutto correndo tra lo studio e i rifugi. A volte il collegamento scompare, non sempre è possibile trovare velocemente le parole più accurate o entrare in contatto con tutte le città e i paesi che ne hanno bisogno".

"Ci scusiamo per questo", continua Hrynchuk, "speriamo nella comprensione e ringraziamo moltissimo tutti voi per la vostra fiducia. In caso di qualunque problema con il segnale televisivo, cercateci su Youtube o in radio, in particolare grazie alla risorsa RadioPlayer.ua. Questo è particolarmente vero adesso per (la città di) Kherson, dove il segnale televisivo sta per essere silenziato e (gli occupanti) cercano di riempire l'etere con la propaganda del Cremlino".

"State con noi e i nostri colleghi", conclude il giornalista: "Presto o tardi ci incontreremo ancora in onda. Abbiate cura di voi e fiducia nelle forze ucraine".