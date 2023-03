Il giallo del trentenne italiano trovato morto in Cina, l'appello della mamma: "Aiutateci"

Un ragazzo italiano di 30 anni è morto, in circostanze poco chiare, a Shangai. Marcello Vinci, questo il suo nome, era originario di Martina Franca (Taranto) ma viveva da tempo in Cina, dove lavorava.

La notizia è stata comunicata alla madre con una telefonata dalle autorità cinesi. Per la famiglia pochissime informazioni e troppi dubbi. Perché è morto Marcello? Era solo? Ha avuto un malore? Tutte domande senza risposta. Mamma Angela per capire cosa sia successo al figlio, si è affidata ai social. "Sono la mamma di Marcello chiunque degli amici ha avuto contatti con Marcello tra il 5 e il 6 marzo, chiedo umilmente di fornirmi ogni minimo dettaglio. Potrebbe essere di gran aiuto alle indagini", ha scritto la donna sulla pagina Facebook del figlio.

Marcello Vinci si era laureato all'Istituto di studi internazionali con una tesi sulla Cina che veste Made in Italy. Aveva frequentato un corso presso la Beijing Language and Culture University e lavorava come interprete per un'azienda italiana attiva in Cina. Su Facebook postava molte foto della sua vita in Oriente e adesso quella bacheca è diventato lo spazio dove gli amici ma anche gli ex insegnanti lo ricordano e lo salutano per l'ultima volta.