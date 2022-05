Marcelo Pecci, il procuratore antimafia ucciso in vaggio di nozze

Un importante procuratore paraguaiano, Marcelo Pecci, specializzato contro la criminalità organizzata e il narcotraffico, è stato assassinato mentre si trovava in viaggio di nozze in Colombia. Secondo quanto riportano i media locali, Pecci sarebbe stato ucciso da diversi colpi di arma da fuoco su una spiaggia dell'isola di Barú, nella città colombiana di Cartagena, dove si trovava insieme alla moglie Claudia Aguilera, sposata lo scorso 30 aprile. I due killer si sarebbero avvicinati al procuratore a bordo di una moto d'acqua per poi aprire il fuoco, colpendo il 46enne al petto alla testa: Pecci è stato subito soccorso e trasportato in ospedale, dove è deceduto a causa delle gravi ferite riportate. Soltanto qualche ora prima del delitto la moglie aveva annunciato di essere in dolce attesa.

Il generale Jorge Luis Vargas, direttore generale della Polizia nazionale colombiana, ha annunciato che si recherà a Cartagena per seguire da vicino le indagini e ha ordinato l'invio di cinque investigatori "di altissimo livello" per svolgere le indagini. Vargas ha poi riferito che è atteso l'arrivo di un contingente della polizia paraguaiana a sostegno delle indagini. Marcelo Pecci era uno dei pubblici ministeri più importanti di tutto il Paraguay, con una lunga esperienza nelle battaglie contro il narcotraffico e la criminalità organizzata, negli ultimi mesi si era occupato dell'inchiesta "A Ultranza PY", l'operazione antidroga più grande mai avvenuta nel Paese sudamericano.