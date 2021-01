Si toglie la maschera dell'ossigeno per dire alle figlie che le ama, poi muore di Covid

L'unico suo desiderio era parlare con le figlie un'ultima volta pur sapendo che togliendosi la mascherina per l'ossigeno avrebbe accelerato la sua fine. È la commovente storia di Maria Rico, 76 anni, morta in ospedale lo scorso 1° novembre per Covid-19. A raccontare ai media i suoi ultimi istanti è stata la figlia, Anabel Sharma, anche le affetta da polmonite bilaterale e ricoverata con la madre al Leicester Royal Infirmary. Quando la 76enne ha capito che ormai non c’erano più speranze, ha chiesto ai sanitari se potesse togliersi il dispositivo che le consentiva di respirare. “Puoi farlo, ma non ti resterà molto tempo”. Maria avrebbe solo annuito. Anche la sorella di Anabel, Susana, era presente per dare l’ultimo saluto a sua madre. “Ci ha detto che ci amava ed era orgogliosa di noi” ha raccontato Anabel. “E mi ha spronato a lottare per tornare a casa dai miei figli. Le abbiamo tenuto le mani fino al suo ultimo respiro”.

“Era cosciente di ciò che stava per accadere e sapeva che non si sarebbe più ripresa, ma ne aveva avuto abbastanza delle cure", ha detto ancora la figlia. La 49enne ha pubblicato anche una foto, straziante, che la ritrae mentre tiene per la mano la madre. “Se qualcuno sta pensando di violare le regole, lo esorto a mettersi nei miei panni e pensare a come sarebbe vedere tua madre morire o sentirti dire che potresti non farcela". Madre e figlia erano state ricoverate in ospedale a ottobre. A contagiarle sarebbe stato il figlio 12enne di Anabel che aveva contratto il coronavirus a scuola. Maria “era una nonna straordinaria” e una “donna molto volitva” ha raccontato la 49enne. "Mi dà conforto sapere che siamo stati con le fino alla fine. So che è stato di grande aiuto anche a mia madre".