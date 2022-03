Marianna Podgurskaya: ha partorito la donna simbolo dell'ospedale bombardato a Mariupol

Marianna Podgurskaya ha partorito. La donna incinta diventata simbolo del bombardamento russo sull'ospedale ostetrico e pediatrico di Mariupol, nel sud dell'Ucraina, ha dato alla luce una bambina alle 22 di ieri sera.

Fonti ucraine fanno sapere che "mamma e bambina stanno bene'', aggiungendo che ''a Mariupol fa molto freddo e le bombe continuano''. L'immagine della blogger e influencer Marianna Podgurskaya, che esce con un pigiama a pois e una ferita in fronte dall'edificio colpito, è stata usata dai media e dai funzionari russi per affermare che il bombardamento fosse "una messa in scena" con "attori come protagonisti".

Una fake news rilanciata anche dall'ambasciata russa in Gran Bretagna, che ha accusato Podgurskaya di aver "interpretato i ruoli di entrambe le donne incinte nelle foto", sottolineando che gli scatti sono stati realizzati dal noto fotografo o "propagandista" Evgeniy Maloletka. Una tesi "sposata" anche dall'ambasciata russa in Italia, che ha definito "la presunta distruzione dell'ospedale il massimo del cinismo e della campagna di menzogne".

In tanti hanno accusato la ragazza di non essere realmente in dolce attesa, altri di essere stata truccata per "recitare una parte". In realtà Podgurskaya era davvero incinta, come si evince da diverse immagini pubblicate sul suo profilo Instagram. A scattare quelle immagini all'ospedale di Mariupol era stato Evgeniy Maloletka, che nonostante le tesi di Mosca è un fotografo pluripremiato che collabora per l'autorevole agenzia di stampa internazionale Associated Press. Si tratta dunque di foto che arrivano da una fonte terza e indipendente, non da una delle due parti coinvolte nel conflitto.