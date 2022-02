Il marinaio ucraino che affonda lo yacht di lusso del suo capo russo per vendetta

"Un suo missile ha distrutto un palazzo a Kiev, non potevo rimanere a guardare". Un marinaio ucraino è stato fermato a Maiorca, in Spagna, perché accusato di aver affondato lo yacht di un miliardario russo. Al giudice ha detto di averlo fatto per vendetta dato che l'oligarca è un produttore di armi. La Lady Anastasia, questo il nome della nave semi affondata a Port Adriano a Calvià, ha un valore di circa 7 milioni di euro. Il suo proprietario è Alexander Mijeev, anni fa capo della Russian helicopter corporation, società che produce elicotteri da guerra. Dal 2016 gestisce la vendita di armi in tutto il mondo, anche se il suo principale cliente rimane la Russia di Vladimir Putin. È direttore generale di Rosoboronexport, la più grande azienda statale russa di produzione e vendita di armi.

"Il proprietario di questa nave è un criminale che si guadagna da vivere vendendo armi che ora uccidono gli ucraini", ha detto davanti al giudice il marinaio di cui non sono state diffuse le generalità. Lui si è preso l'intera responsabilità, ha raccontato di essere salito a bordo dello yacht e di aver aperto una grande valvola nella sala macchine e una seconda in un altro compartimento dove vive l'equipaggio. Ha chiuso quindi le valvole del carburante e ha spento l'elettricità in modo che non ci potessero essere incendi. Poi ha informato gli altri membri dell'equipaggio invitandoli ad abbandonare la nave.

A tentare di salvare lo yacht ci ha pensato il personale del porto. La nave è semi affondata e i danni sono ingenti. Il 55enne, che è stato identificato dalle forze dell'ordine come D. Taras O., ha lavorato per la nave per un decennio, ma la lunga collaborazione con il magnate russo non è bastata a frenarlo dal compiere il gesto. Il giudice, per il momento, ha però deciso di non far arrestare il marinaio ucraino e l'ha rimesso in libertà in attesa del processo.