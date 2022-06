Esce dal lavoro al ristorante e muore travolto dall'auto della polizia

Mario Decandia è stato travolto da un'auto della polizia a Palma di Maiorca. Un incidente quello che ha coinvolto tre passanti tra cui il 35enne gallurese nella notte tra mercoledì e giovedì, nella zona del Passeig Sagrera.

Originario di Tempio Pausania e Luras Mario Decandia da anni viveva nelle Baleari. Secondo le prime informazioni il giovane aveva appena finito il turno di lavoro in un ristorante poco distante dal luogo dell'incidente e stava passeggiando con altri due colleghi stranieri. All'improvviso il gruppo è stato travolto dall'auto della Polizia che, secondo quanto riferisce la stampa locale, al momento dell'incidente era impegnata in un servizio urgente. Sul posto sono intervenute quattro ambulanze e il giovane è stato subito trasferito all'ospedale universitario di Son Espases, dove è deceduto in seguito alle gravissime ferite riportate nell'impatto. Feriti i due amici che erano con lui. La notizia della scomparsa del 35enne ha sconvolto la comunità di Luras, paese natio della madre del ragazzo.

Forte la commozione nel paese di origine del giovane che coccolava l'idea di tornare in Sardegna: "Casa è un posto in cui cresci con la voglia di andarsene, e invecchiando con la voglia di tornare" scriveva su Facebook.