Chi sono i due italiani dispersi vicino a Gaza

Ci sono anche due italo-israeliani, con doppio passaporto, tra i dispersi in Israele dopo gli attacchi di Hamas. Si tratta di Eviatar Moshe Kipnis e Liliach Lea Havron, marito e moglie. "Vivevano nel kibbutz di Be'eri e non rispondono alle chiamate della famiglia", ha riferito il ministro degli esteri Antonio Tajani. "Probabilmente sono stati presi in ostaggio oppure risultano dispersi, non abbiamo ancora la certezza", ha aggiunto. Tajani ha ribadito che i due hanno doppia cittadinanza e che l'Italia lavora "a stretto contatto con Tel Aviv" sulla vicenda. "Speriamo di ritrovarli, ma in questo momento non abbiamo altre notizie, è probabile che siano stati presi in ostaggio", ha ribadito.

I due coniugi "non sono rintracciabili e non rispondono all'appello - spiega il ministro -. Ci auguriamo che non siano prigionieri nella Striscia di Gaza". Tajani ha anche reso noto che ci sono "circa mille ragazzi con doppio passaporto, arruolati nell'esercito israeliano per svolgere il servizio di leva".

L'organizzazione rabbinica Zaka ha annunciato la scoperta di 108 corpi di israeliani nel kibbutz di Be'eri, vicino al confine orientale con la Striscia di Gaza, nel primo giorno di ricerche delle vittime. Lo scrive il quotidiano Haaretz. Si tratta dello stesso kibbutz dove vivevano i due dispersi. I kibbutz sono piccole comunità ebraiche egualitarie, nate soprattutto prima e dopo la seconda guerra mondiale, essenzialmente come comunità di agricoltori.

Continua a leggere su Today.it...