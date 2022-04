I russi hanno conquistato Mariupol?

I russi avrebbero preso ormai il pieno controllo di Mariupol, fatta eccezione per l'area dell'acciaieria Azovstal che ormai l'esercito di Mosca ha rinunciato ad attaccare. È il resoconto fornito oggi dal ministro della Difesa russo Sergei Shoigu in un incontro con il presidente russo Vladimir Putin. Ques'ultimo davanti alle telecamere della tv pubblica si è congratulato per il successo dell'operazione annunciando (a sorpresa) di aver annullato l'assalto al complesso siderurgico della città dove sono asserragliati gli ultimi militari ucraini rimasti. "Questo è il caso in cui dobbiamo pensare a preservare la vita dei nostri soldati e ufficiali. Non c'è bisogno di arrampicarsi in questa catacomba e strisciare sottoterra lungo queste strutture industriali", ha detto Putin, secondo il quale l'impianto va comunque "isolato in modo che non possa entrare o uscire una mosca''. La Russia dunque cambia strategia: le acciaierie non saranno rase al suolo, come pure gli ucraini avevano temuto. L'intenzione è invece di assediare l'acciaieria senza assaltarla. Putin non ha fretta.

Zelensky: "120mila civili intrappolati a Maripuol"

Intanto oggi il presidente ucraino Zelensky ha fatto sapere che a Mariupol ci sono 120mila civili intrappolati perché le autorità russe impediscono loro di lasciare la città. L'Ucraina, ha aggiunto, è in attesa di una risposta di Mosca alle "proposte offerte" da Kiev per evacuare i civili.

Secondo quanto ha riferito il ministero degli Esteri ucraino su Twitter, "centinaia di civili, bambini, difensori ucraini feriti sono bloccati nei rifugi delle fabbriche. Non hanno quasi più cibo, acqua, medicine. Azovstal è costantemente bombardato dalla Russia nonostante il fatto che un gran numero di civili si nasconda lì. Gli ucraini non si fidano delle truppe russe, hanno paura della deportazione, dell'omicidio. Abbiamo bisogno di un corridoio umanitario urgente dallo stabilimento di Azovstal con garanzie di sicurezza umana". "La Russia è responsabile dei suoi crimini di guerra - scrive il ministero ucraino - Le sue autorità sanno che i civili vengono uccisi. La Russia ha rovinato Mariupol. Gli invasori hanno ucciso e torturato migliaia di civili. Si comportano come terroristi. La Russia deve fermare i suoi crimini di guerra, affrontare conseguenze, serve inasprire le sanzioni, ulteriore isolamento".

Biden: "Non ci sono prove che Mariupol sia caduta"

Che valore dare all'annuncio di Mosca? Il presidente americano Joe Biden non si fida. "Non ci sono ancora prove che Mariupol sia completamente caduta" ha detto Biden. Che poi ha aggiunto. "Una cosa certa sappiamo di Mariupol è che dovrebbe lasciar passare gli aiuti umanitari, per permettere alle persone di uscire. Questo è quello che ogni capo di Stato farebbe in queste circostanze".

L'esperto di geopolitica: "I russi hanno dichiarato di aver preso Mariupol per disperazione"

Non crede troppo ai proclami del Cremlino nemmeno l'esperto di geopolitica di Difesa Online David Rossi. "La presa di Mariupol? I russi avevano bisogno di annunciare qualsiasi cosa, perfino la conquista di un pollaio" dice all'Adnkronos spiegando che l'annuncio della conquista della città ucraina è dovuto al fatto che ''i russi non possono arrivare a mani vuote alla vigilia della Pasqua ortodossa o fino alla data simbolica del 9 maggio".

"La situazione è paradossale" continua Rossi, "se si pensa che fino a pochi giorni fa le forze ucraine, compreso il Battaglione Azov, stavano ancora difendendo la città in vari punti. Poi, per una decisione strategica, hanno preferito rinunciare a difendere la parte abitata della città e ritirarsi all'interno dei compound industriali. Il più importante dei quali è l'Azovstal, la più grande acciaieria d'Europa. Mariupol è per i russi qualcosa che non sono riusciti a conquistare e che hanno dichiarato di aver preso più per disperazione che per altro. Mariupol è una finta conquista, più utile per far festeggiare la Pasqua ai soldati che per ottenere qualcosa di concreto. La Russia ammette ancora una volta le proprie enormi debolezze".